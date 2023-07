Conto Hype, scopri come ricevere 80 euro di bonus

Vuoi aprire un conto corrente che sia in grado di farti risparmiare e gestire al meglio il tuo denaro? Con Hype puoi accedere ad un’offerta davvero imperdibile. Grazie alla nuova promozione puoi ottenere un bonus del valore di 80 euro accreditando il tuo stipendio, o la tua pensione, ed eseguendo transazioni con il tuo conto Hype.

Proseguendo con l’apertura del conto potrai avere un conto a canone zero per pagare e gestire le tue spese quotidiane. In più, a tua disposizione, una carta virtuale per acquisti online e in negozio, box risparmi per raggiungere i tuoi obiettivi e investimenti a partire da 1 euro.

Hype non è il classico conto corrente, perchè oltre a farti risparmiare, ti consente di gestire al meglio tutto il tuo denaro. Puoi infatti scambiare denaro, inviare e ricevere denaro dai tuoi contatti all’istante. Basta un numero di telefono o una email e scambiare soldi diventerà facile come inviare un messaggio. Tutto tramite il tuo conto a canone zero HYPE.

Lo sai che puoi iniziare ad investire a partire da 1 solo euro? Se finora ti hanno fatto credere che gli investimenti siano per pochi, con Hype non è cosi. Grazie alla collaborazione con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR, puoi infatti sottoscrivere senza alcun costo uno o più fondi comuni di investimento e mettere in moto i tuoi risparmi direttamente dall’app, in totale sicurezza e con la massima semplicità.

La nuova promozione Hype, come abbiamo accennato in apertura, ti consente di avere 80 euro di bonus se accrediti il tuo stipendio o la tua pensione sul conto. Che aspetti? Apri un conto Hype e se lo vorrai potrai scegliere anche tra uno dei piani attualmente disponibili ad un prezzo vantaggioso.

