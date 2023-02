Conto HYPE: le tue finanze a portata di mano con canone zero

La scelta di un conto deve obbligatoriamente passare da alcune considerazioni importanti, tra cui la possibilità di avvantaggiarsi del canone zero.

HYPE è una delle migliori soluzioni in tal senso poiché, oltre a essere una delle più convenienti del mercato per quanto concerne i costi, offre anche una serie di servizi.

L’offerta che HYPE propone è stata articolata su più livelli. La versione base, che viene chiamata semplicemente Conto HYPE, è interessante sotto diversi punti di vista in quanto offre una serie di condizioni vantaggiose.

Innanzitutto, non è necessario recarsi presso un istituto bancario per aprire il conto, in quanto è possibile farlo comodamente da casa e anche tramite lo smartphone.

Basta soltanto accedere alla pagina ufficiale e completare la procedura. Ma c’è ancora molto di più in serbo.

Canone zero e tanti vantaggi: ecco Conto HYPE

La scelta di Conto HYPE non deve essere soltanto dettata dal canone zero, ma anche dai vantaggi che offre in quanto a gestione quotidiana delle spese e in ambito pagamenti.

Per pagare sia online che nei negozi fisici è compresa col conto una carta virtuale completamente gratuita.

Invece, se si vuole quella fisica, il costo di emissione e attivazione ammonta a 9,90 euro una tantum. Con questa carta è possibile prelevare fino a 250 euro al mese.

Inoltre, oltre alla ricarica massima annuale fino a 15.000 euro, il conto consente di accedere al cashback del 10% su tutti gli acquisti effettuati online presso gli store partner.

I bonifici SEPA online non hanno nessun costo, mentre per quelli istantanei si pagano 2 euro cadauno.

È possibile anche accreditare lo stipendio o la pensione sul conto e fare affidamento su servizi aggiuntivi quali prestiti e mutui, che la stessa HYPE propone.

Insomma, un conto veramente completo sotto tutti gli aspetti e che consente di effettuare le operazioni principali di un conto corrente classico, senza però costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.