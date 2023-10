Conto Key: conto corrente con deposito fino al 4,75% di interesse

Il Conto Key può essere sicuramente un’opzione interessante per chi ha interesse a risparmiare e a far fruttare delle somme. Questo perché offre un conto corrente remunerato al 2,5% fino al 31/3/2024, abbinato a una carta di debito internazionale MasterCard gratuita, insieme a un conto deposito con tasso di interesse massimo del 4,75% annuo. Quest’ultimo è anche personalizzabile e consente di scegliere sia il periodo sia la possibilità di avere delle somme svincolabili. Siete voi a scegliere!

Conto Key: tutti i dettagli

Conto Key di Banca Progetto è un conto a canone zero con interessi del 2,5% fino al 31/3/2024. La carta di debito internazionale MasterCard è anch’essa gratuita, non avendo alcun tipo di canone o costi di emissione. Il conto include la possibilità di emettere addebiti ricorrenti SDD, bonifici SEPA e istantanei.

Il conto deposito offre linee svincolabili e vincolabili con opzioni di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. La linea non svincolabile garantisce tassi di interessi rispettivi del 3,75%, 4%, 4,25%, 4,35%, 4,45%, 4,65% e 4,75%. Scegliendo un’opzione svincolabile, sarà invece possibile avere il 3%, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4,25% e 4,50% sempre con gli stessi periodi.

Conto Key può inoltre essere intestato a due titolari. Per richiederlo è sufficiente recarsi nella pagina dedicata, facendo clic su “Apri Conto Key”. La procedura richiede di avere a portata di mano un documento di identità, la tessera sanitaria, numero di cellulare, indirizzo email e, opzionalmente, lo SPID. Completate la procedura fornendo quanto richiesto per aprire subito il conto e iniziare a operare e a risparmiare.

Chi è già cliente di Banca Progetto, può richiedere il conto deposito direttamente nell’area privata, nella sezione “I miei prodotti”.

Banca Progetto è una realtà presente in Italia dal 2016, per offrire prodotti finanziari pensati per piccole e medie imprese, oltre che per la clientela privata, con conti deposito, cessione del quinto e finanziamenti a medio-lungo termine. Conto Key è proprio uno di questi ed è un’occasione da poter sfruttare per valorizzare maggiormente i propri risparmi.

