Conto Key: conto corrente e deposito con tasso del 4,75%

Conto Key è un prodotto di Banca Progetto che offre un conto corrente remunerato al 2,5% con un conto deposito che permette di avere un tasso di rendita massimo del 4,75% sui depositi vincolati per almeno 60 mesi. Insieme a una carta di debit MasterCard gratuita, offre un conto a canone zero che permette di effettuare tutte le operazioni classiche senza commissioni aggiuntive.

Conto Key: perfetto per i vostri risparmi

Conto Key è un conto ideale se volete risparmiare ottenendo facilmente tassi di rendimento abbastanza interessanti. Il conto corrente offre infatti già di suo un tasso del 2,5% fino al 31/3/2024 ed è associato a una carta di debito MasterCard con canone zero ed emissione gratuita. Ad essere gratuite sono anche le normali operazioni bancarie, come i bonifici SEPA e gli addebiti ricorrenti per le utenze e gli abbonamenti.

Il conto deposito incluso offre un tasso di rendimento massimo del 4,75%, se viene scelto un periodo vincolato di 60 mesi. È tuttavia possibile personalizzare la durata a seconda delle proprie esigenze, optando anche per delle opzioni svincolabili. Sono disponibili opzioni di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Il sito permette anche di sapere in anticipo gli interessi che otterrete in base al piano selezionato, inserendo la somma da depositare nell’apposito campo.

Il conto si apre facilmente online e può anche essere cointestato a due titolari. Basta fare clic su “Apri Conto Key” e seguire tutti i passaggi riportati. Tenente pronti un documento di identità valido, codice fiscale o tessera sanitaria, un numero di telefono e un indirizzo email. Saranno necessari anche i documenti del secondo intestatario se volete cointestare il conto. Terminata la procedura, il conto sarà subito attivo, mentre la carta verrà spedita pochi giorni dopo direttamente a casa.

Chi è inoltre già cliente della banca, può richiedere il conto deposito direttamente dall’area privata, nella sezione I miei prodotti>Vetrina Prodotti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.