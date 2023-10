Conto Key: gratuito e remunerato fino al 2,5%

Conto Key di Banca Progetto è un conto corrente rivolto ai risparmiatori, proprio perché offre una remunerazione al 2,5%, fino al 31 marzo 2024, insieme a un conto deposito con rendita massima del 4,75% sulle somme vincolate fino a 60 mesi.

Si tratta di un prodotto sicuro, grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela Depositi, che offre diverse opzioni per quanto riguarda il deposito, con linee svincolabili o vincolate.

Conto Key: pensato per il risparmio

Richiedendo adesso Conto Key, potrete beneficiare di un conto corrente remunerato al 2,5%, fino al 31/03/2024, abbinato a una carta di debito internazionale MasterCard a canone zero e con emissione gratuita.

Insieme al conto, è possibile far crescere ulteriormente i propri risparmio con un conto deposito che offre linee svincolabili o vincolate, con opzioni di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. I piani svincolabili offrono un tasso di interesse massimo del 4,50%, mentre scegliendo l’opzione vincolata per 60 mesi, sarà possibile avere un rendimento del 4,75%. Sta a voi scegliere l’opzione migliore per i vostri risparmi. Potete anche farvi un’idea inserendo la cifra che avete intenzione di far maturare, nello strumento presente nella pagina ufficiale, che fornisce in anteprima il rendimento totale che andrete a ottenere.

Conto Key è intestabile a due persone fisiche e può essere richiesto online attraverso semplici passaggi. Vi basterà munirvi dei documenti di identità richiesti (codice fiscale o tessera sanitaria), un numero di cellulare e un indirizzo email. Eseguite la procedura di registrazione cliccando sul tasto “Apri Conto Key” e seguite tutti i passaggi. Il conto sarà attivo poco dopo e la carta verrà spedita in qualche giorno direttamente a casa.

Per depositare le somme, dovrete fare un versamento all’IBAN associato al conto deposito, inserendo una cifra minima di 5000€. Chi è già cliente della banca può anche richiedere l’apertura del deposito direttamente dalla propria area privata, nella sezione “vetrina prodotti”.

Richiedete ora Conto Key e iniziate a risparmiare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.