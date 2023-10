Conto Key: il conto corrente gratis remunerato fino al 2,5%

Conto Key è un prodotto lanciato da Banca Progetto che include un conto corrente remunerato del 2,5%, fino al 31/03/2024, insieme a un deposito che è possibile personalizzare per quanto riguarda tassi di maturazione, durata, possibilità di svincolare il denaro e altro.

Il conto è gratuito ed è associato a una carta di debito internazionale MasterCard. Si tratta di una soluzione molto flessibile che consente di assecondare varie esigenze. Banca Progetto è una realtà fondata in Italia dal 2016, che realizza prodotti finanziari pensati per imprese e famiglie, con conti deposito, cessioni del quinto, finanziamenti a medio e lungo termine, factoring e altro.

Conto Key: il conto con deposito personalizzabile

Conto Key è un conto corrente rivolto a tutti, intestabile anche a due persone fisiche. Include bonifici gratuiti, bonifici istantanei, addebiti ricorrenti SDD ed è possibile richiedere una carta di debito internazionale MasterCard, anch’essa senza alcun costo. Il conto offre interessi al 2,5% fino al 31/03/2024, insieme a un conto deposito flessibile. Scegliete voi il tasso di interesse variabile, tra 3% per 6 mesi svincolabile o 4,75% per 60 mesi non svincolabile, per una giacenza minima di 5000€.

A ciò si aggiunge quello che viene chiamato Conto Progetto, vale a dire un salvadanaio senza alcuna durata prestabilita: una soluzione che permette di riavere la piena disponibilità dei propri soldi entro 32 giorni, senza perdere nulla degli interessi maturati.

L’apertura del Conto Key avviene interamente online. Andate nella pagina dedicata e fate clic sul link testuale per recarvi nella sezione dedicata all’attivazione. Seguite le istruzioni a schermo e munitevi dei documenti richiesti. Una volta accettate le condizioni attraverso la lettura di alcuni documenti e terminata la procedura, il conto sarà già attivo. Chi è già cliente di Banca Progetto, può richiedere il conto direttamente dalla propria area privata.

Approfittate dell’offerta e richiedete ora Conto Key, per avere a disposizione un conto più su misura per voi.

