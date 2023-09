Conto Key: il conto corrente remunerato a canone zero

Conto Key è il conto corrente proposto da Banca Progetto, versatile e personalizzabile, pensato per coloro che desiderano massimizzare il rendimento dei propri risparmi. Conto Key offre un conto corrente a canone zero, remunerato al 2,5% fino al 31/3/2024 per chi apre entro il 30 settembre 2023 con in più una carta di debito internazionale Mastercard gratuita.

La carta di pagamento può essere associata ai propri wallet digitali così da poterla avere sempre con sé, inoltre Conto Key include senza costi aggiuntivi bonifici SEPA (in Italia e all’estero) e addebiti ricorrenti SDD.

Depositi vincolati e opzioni di rendimento elevato

Oltre ad un rendimento del 2,5% sulla liquidità, Conto Key mette a disposizione anche una varietà di soluzioni di deposito che si adattano ogni genere di necessità finanziaria. È infatti possibile scegliere sia linee di deposito svincolabili che non svincolabili, con un tasso di interesse variabile dal 3% (6 mesi svincolabile) al 4,75% (60 mesi non svincolabile), permettendo a ciascun cliente di scegliere l’opzione che meglio si allinea alle proprie esigenze.

Conto Progetto: la soluzione versatile

Aprendo Conto Key si avrà a disposizione anche Conto Progetto: un “salvadanaio” che consente di mettere da parte delle somme senza una durata predefinita e con un tasso promozionale del 3% fino al 31 marzo 2024 e il 2% almeno fino al 31 dicembre 2024. Quest’opzione offre una completa flessibilità, consentendo di avere accesso alle proprie somme entro 32 giorni senza perdere interessi.

Grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca Progetto garantisce la copertura dei risparmi fino a 100.000€, offrendo ai clienti la massima tranquillità nella gestione dei propri fondi.

La procedura per aprire Conto Key è completamente digitale e richiede solo pochi minuti: basterà inserire i propri dati e caricare i propri documenti.

Per completare la richiesta è necessario avere a portata di mano un documento di identità in corso di validità, codice fiscale o tessera sanitaria e un numero di cellulare e un indirizzo email.

Per richiedere Conto Key clicca qui.