Conto Key: la soluzione ideale per i tuoi risparmi

Conto Key è un’ottima opzione per chi cerca un deposito, ma anche un conto corrente, con cui agevolare la maturazione dei propri risparmi. Offre infatti un conto con canone gratuito e remunerato al 2,5%, insieme a un deposito con tasso di interesse massimo del 4,75%. Ma scopriamo nel dettaglio le caratteristiche dell’offerta.

Conto Key: l’offerta di Banca Progetto nel dettaglio

Canone zero e carta di debito internazionale gratuita

Conto Key non ha costi extra o commissioni per il normale utilizzo. Il conto corrente è a canone zero e remunerato al 2,5% fino al 31/03/2024. È abbinato a una carta di debito internazionale MasterCard gratuita, che permette di fare acquisti in tutto il mondo con facilità e sicurezza. Oltre a ciò, le operazioni bancarie classiche come addebiti ricorrenti SDD, bonifici SEPA e bonifici istantanei sono tutte senza commissioni.

Conto Deposito con tasso di interesse massimo del 4,75%

Conto Key fornisce un conto deposito che offre un tasso di interesse massimo del 4,75% su giacenze vincolate per 60 mesi. Questo permette ai clienti di far crescere i propri risparmi nel tempo, ottenendo un rendimento molto competitivo, tra i più alti in circolazione.

Il conto deposito è anche personalizzabile per quanto riguarda la durata, potendo scegliere tra linee vincolate e svincolabili, in modo da gestire i propri risparmi come preferite, adattando il piano alle proprie esigenze. Il sito da inoltre la possibilità di sapere in anticipo gli interessi che è possibile ottenere, inserendo la cifra da far maturare nello strumento presente nella pagina ufficiale, scegliendo il piano e il periodo.

Conto Progetto

Conto Progetto di Conto Key è un salvadanaio che non ha durata predefinita e consente di avere la piena disposizione delle somme entro 32 giorni, senza perdere alcun interesse maturato. Questo permette ai clienti di risparmiare per i propri obiettivi a lungo termine e, al tempo stesso, prelevare il denaro se necessario.

Il conto si apre facilmente online in pochi passaggi e può anche essere cointestato, fornendo i documenti del secondo proprietario. Chi inoltre è già cliente della banca, può richiedere il conto deposito direttamente dall’area privata.

