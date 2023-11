Conto Key: pensato per maturare i tuoi risparmi. Aprilo ora!

Conto Key è un prodotto di Banca Progetto pensato per far maturare i vostri risparmi. È infatti remunerato fino al 2,5% e offre un deposito con tasso di interesse massimo del 4,75%. Il deposito consente di essere personalizzato, con linee svincolabili e vincolate e differenti opzioni per quanto riguarda i mesi.

Per aprirlo basta seguire una rapida procedura online. Ecco cosa include.

Conto Key in breve

Conto Key non ha canone ed è remunerato al 2,5% di interessi fino al 31/03/2024. È abbinato a una carta di debito internazionale MasterCard, con emissione e canone gratuito. Il conto permette di autorizzare addebiti ricorrenti SDD, per abbonamenti o utenze, effettuare bonifici SEPA e istantanei.

Insieme al conto, è possibile maturare i propri risparmi con un conto deposito che permette di raggiungere un tasso di interesse massimo del 4,75% sui vincoli di almeno 60 mesi. È tuttavia possibile scegliere il periodo di maturazione (tra 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi), ciascuno con un differente tasso di interesse, e decidere se optare per una linea vincolata o svincolabile. Nella pagina principale, potete anche simulare il rendimento con un pratico strumento dove inserire la cifra che avete intenzione di maturare, selezionando i mesi per avere un’idea del rendimento in base al tasso offerto. La giacenza minima necessaria per il deposito è di 5000€.

Potete inoltre aprire quello che la banca chiama “Conto Progetto”, ovvero un pratico salvadanaio senza durata predefinita che garantisce sempre gli interessi maturati, anche prelevando in anticipo delle somme.

Per aprire il conto, vi basta recarvi nella pagina dedicata al prodotto, facendo clic “Apri Conto Key”. Seguite i passaggi indicati nella procedura, fornendo i dati personali richiesti. Tutto quello che vi serve è un documento in corso di validità (codice fiscale o tessera sanitaria), un numero di telefono e un indirizzo email. Il conto può essere anche cointestato a due titolari. Chi inoltre è già cliente della banca e ha sottoscritto Conto Progetto, può attivare Conto Key direttamente dall’area privata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.