Conto online a canone zero: un'offerta completa e conveniente con Fineco

Conto Fineco è sempre di più la scelta giusta per i risparmiatori alla ricerca di un conto online completo, ricco di servizi e molto conveniente. Questo conto, infatti, presenta canone zero per 12 mesi per tutti i nuovi clienti che hanno poi la possibilità di azzerare l’importo del canone anche successivamente (di listino, il canone ha un valore di 3,95 euro al mese).

In più, Conto Fineco propone una carta di debito con prelievi gratis, a partire da 100 euro di importo, bonifici senza commissioni, la possibilità di richiedere una carta di credito e l’accesso alla piattaforma dedicata agli investimenti di Fineco. Per richiedere l’apertura del conto corrente è sufficiente seguire una semplice procedura online tramite il sito ufficiale di Fineco.

Conto Fineco: la scelta più conveniente per un conto online completo

Con Fineco è possibile accedere ad un’offerta bancaria ricca e conveniente. Il conto corrente presenta le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente; per azzerare il canone dopo il primo anno sufficiente avere meno di 30 anni oppure accreditare lo stipendio oppure la pensione; ci sono anche altri modi, legati a investimenti e all’attivazione di servizi specifici, per azzerare il canone

per azzerare il canone dopo il primo anno sufficiente avere meno di 30 anni oppure accreditare lo stipendio oppure la pensione; ci sono anche altri modi, legati a investimenti e all’attivazione di servizi specifici, per azzerare il canone la carta di debito , dal costo annuo di 9,95 euro, con prelievi gratis a partire da 100 euro

, dal costo annuo di 9,95 euro, con bonifici e altre operazioni bancarie senza commissioni

e altre operazioni bancarie senza commissioni la possibilità di richiedere una carta di credito con costo di 19,95 euro all’anno

con costo di 19,95 euro all’anno l’accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco

Conto Fineco è, quindi, un conto online che semplifica la gestione del proprio denaro e, nello stesso tempo, garantisce tanti vantaggi e un’offerta bancaria completa, in grado di soddisfare appieno anche i risparmiatori che, di solito, si affidano a istituti tradizionali. Per aprire il conto è possibile seguire la procedura online di seguito.

Aprire il conto corrente è semplicissimo. Una volta raggiunto il sito ufficiale, basta cliccare sul tasto Apri il tuo conto e seguire la procedura online di sottoscrizione. Bastano pochi minuti e una veloce identificazione video per completare la richiesta di apertura.

