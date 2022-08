Conto online e carta di credito: quale servizio scegliere?

Le carte di credito sono uno strumento di pagamento ormai molto diffuso, che permette di dilazionare le spese nel tempo.

Nonostante ciò, non sono così diffuse come altri servizi del settore: i requisiti per ottenere una carta di questo tipo non sono così facili da soddisfare. Inoltre, è difficile che i conti online offrano carte di credito tra i loro servizi.

In tal senso però, va detto che esistono anche delle piacevoli eccezioni. Basti pensare a Carta YOU, solo recentemente giunta nel nostro paese. Stiamo proprio parlando di un conto corrente online e di una carta di credito che offrono condizioni a dir poco vantaggiose per i propri clienti.

Con carta YOU zero commissioni annuali e prelievi gratis da ATM

Carta YOU offre una serie di vantaggi che dimostrano come le carte di credito possono essere alla portata di tutti.

Si parla di una soluzione che prevede zero commissioni annuali, zero costi in fase di emissione e prelievi gratis da ATM (anche dall’estero).

La stessa carta, facente parte del circuito MasterCard, consente di effettuare pagamenti contactless, mentre tramite il conto online collegato è possibile gestire bonifici bancari. La stessa gestione via app è agevole anche da parte dichi non ha dimestichezza con la tecnologia.

La linea di credito è disponibile fino a 7 settimane (con Tan – Taeg: 21,00% – 23,14%), con la possibilità di abbinare carta YOU anche a un conto corrente già esistente. Lato sicurezza, il tutto è garantito da un istituto con solide fondamenta come Advanzia.

Tale istituto può vantare sistemi di sicurezza come MasterCard Secure Code, ideali per gli acquisti online, oltre alla tecnologia chip EMV che evita eventuali tentativi di accesso non autorizzato a carta e servizi annessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.