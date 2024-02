Conto Online Crédit Agricole: canone zero e Buoni Regalo Amazon.it

Il Conto Online di Crédit Agricole si rivela una scelta perfetta per chi cerca un’opzione bancaria digitale e conveniente. Disponibile a canone zero se aperto entro il 29 febbraio, questo conto offre una serie di sevizi e la possibilità di ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Caratteristiche del Conto Online Crédit Agricole

Un consulente disponibile in filiale o da remoto: Ogni cliente Crédit Agricole beneficia della presenza di un consulente dedicato, pronto a offrire supporto personalizzato. Inoltre, la banca si occupa personalmente della chiusura del vecchio conto corrente, semplificando il processo di transizione.

Un conto deposito al 4% : Crédit Agricole offre anche un interessante conto deposito con un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi, per coloro che lo sottoscrivono entro il 29/02/2024, offrendo un’opportunità per far fruttare i propri risparmi.

Fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it: Aprendo un conto online e inserendo il codice promozionale “VISA”, oltre alla sottoscrizione della Carta Debit Visa, i nuovi clienti possono ottenere fino a 150€ in buoni regalo Amazon.it, suddivisi in 50€ all’apertura ed effettuando una prima transazione entro 60 giorni, e fino a 100€ in base all’utilizzo della carta.

Mobile banking: L’esperienza bancaria con Crédit Agricole è ulteriormente arricchita dalla sua app mobile, che offre un’interfaccia intuitiva e funzionale, consentendo ai clienti di gestire facilmente il proprio conto, fissare appuntamenti e rimanere aggiornati sui movimenti del conto in tempo reale.

Carta di Debito Visa: La carta di debito Visa di Crédit Agricole, gratuita per due anni, permette di effettuare pagamenti online e in negozio in tutto il mondo. Offre massima sicurezza e può essere gestita tramite app, con la possibilità di visualizzare il PIN e modificarne i limiti di spesa. Inoltre Crédit Agricole offre il Servizio 3D Secure per acquisti sicuri e la possibilità di mettere in pausa o bloccare la carta direttamente dall’app in caso di furto o smarrimento.

