Conto Online Crédit Agricole: fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it

Il Conto Online Crédit Agricole offre una soluzione bancaria completa con una gestione completamente digitale. Fino al 29 febbraio questo conto è disponibile a canone zero garantendo un risparmio significativo sulle spese bancarie.

Attiva online il tuo Conto Crédit Agricole

Inoltre, richiedendo la Carta Debit Visa, a canone zero per i primi 2 anni, è possibile ricevere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it.

L’offerta prevede 50€ all’attivazione della carta con almeno una transazione, e fino a 100€ aggiuntivi utilizzando la carta. Per aderire a questa offerta è necessario completare la richiesta di apertura del conto e di attivazione della carta entro il 29 febbraio 2024, inserendo il codice promozionale “VISA”.

Conto deposito al 4%

Il Conto Online Crédit Agricole offre un tasso annuo lordo del 4% per 9 mesi sui Conti Deposito sottoscritti entro il 29 febbraio 2024. Questa offerta esclusiva consente ai clienti di far crescere i propri risparmi con un investimento sicuro e tassi competitivi.

Carta di Debito Visa

La Carta di Debito Visa Crédit Agricole è inclusa nel pacchetto senza canone annuale per i primi due anni. Questa carta offre la massima usabilità, consentendo pagamenti sicuri online, in negozio e in tutto il mondo, con l’opzione di utilizzare servizi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Consulente dedicato e assistenza personalizzata

Crédit Agricole mette a disposizione dei clienti anche un consulente dedicato, pronto ad assistere. Il team di consulenti di Crédit Agricole offre supporto completo, dalla gestione quotidiana del conto alla consulenza finanziaria strategica.

Applicazione Mobile

L’app mobile di Crédit Agricole offre una serie di funzionalità avanzate per la gestione del conto. Dalle prenotazioni degli appuntamenti in filiale alla gestione delle spese e notifiche istantanee, l’applicazione garantisce un accesso facile e conveniente a tutti i servizi bancari. Tra le funzionalità, è disponibile il sistema di blocco immediato delle carte in caso di furto o smarrimento. Inoltre, il Servizio 3D Secure offre un ulteriore livello di protezione durante gli acquisti online.

Per conoscere l’offerta completa di Crédit Agricole clicca qui.