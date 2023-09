Conto online: Crédit Agricole ti dà il benvenuto con 50 euro

La scelta del conto corrente più adatto diventa semplice con Crédit Agricole, che ti offre un interessante conto online.

Inoltre, riceverai in omaggio una Carta Visa con la possibilità di effettuare prelievi gratuiti presso gli sportelli automatici della banca senza costi aggiuntivi.

In quanto cliente hai anche diritto a bonifici gratuiti e puoi usufruire di un conto deposito con un tasso di interesse annuo del 4% per un periodo di nove mesi. In più, all’apertura del conto ti verrà subito dato un buono Amazon dal valore di 50 euro.

Stesso buono di eguale valore lo riceverai appena aprirai il conto deposito. Se l’offerta ti interessa, clicca sul link sottostante.

Niente canone e buoni Amazon con conto Crédit Agricole

Il conto online di Crédit Agricole offre una soluzione completa e vantaggiosa, senza spese e senza requisiti obbligatori.

In qualità di cliente privilegiato, riceverai in omaggio una carta di debito Visa, senza commissioni di transazione per un periodo di due anni.

Al termine del periodo iniziale, ti verrà applicata una commissione annuale di 24 euro. Questa carta di debito consente di accedere senza limiti ai prelievi presso gli sportelli automatici della banca senza alcun costo aggiuntivo.

Questo conto corrente offre la possibilità di ottenere fino a 200 euro in buoni Amazon. Una volta completata con successo l’apertura del conto, sarai ricompensato con 50 euro immediati in buoni Amazon, oltre a un ulteriore bonus di 50 euro all’apertura di un conto deposito.

L’offerta non finisce qui: puoi usufruire di un cashback fino a 100 euro sugli acquisti effettuati con la tua carta.

Spendendo un minimo di 250 euro ricevi un cashback di 25 euro, che può salire a 100 euro quando spendi 1000 euro o più. Per aprire il conto, clicca sul link sottostante.

