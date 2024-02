Conto online Fineco: ecco come ottenere i primi 12 mesi a canone zero

Il sito di Fineco ha lanciato una nuova promozione: gli utenti che apriranno un nuovo conto online Fineco entro il 12 aprile beneficeranno dei primi 12 mesi a canone zero. Per riscattare la promo è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale e cliccare sul pulsante Apri il conto, seguendo poi una semplice procedura per l’apertura del conto.

Sono diversi i punti di forza di Fineco, tra questi segnaliamo le funzionalità smart esclusive come prelievi senza contanti e scambio di denaro con i propri contatti anche senza IBAN, più la gestione completa delle proprie finanze in un unico conto e la solidità finanziaria del gruppo FinecoBank.

Come ottenere 12 mesi a canone zero del conto online Fineco

Per beneficiare di 12 mesi a canone zero del conto corrente online Fineco è necessario collegarsi a questa pagina del sito Fineco e fare clic sul bottone Apri il conto posizionato in alto a destra.

Fatto questo, nella nuova pagina che si apre seleziona il numero di persone a cui vuoi intestare il conto (“Solo a me” è l’impostazione predefinita), quindi seleziona “Continua” per proseguire.

Nella schermata seguente devi inserire i tuoi contatti: nome e cognome, indirizzo di residenza e numero di telefono. Una volta riempieti i campi richiesti, scegli Continua per proseguire.

Nei passaggi successivi, dovrai caricare il tuo documento di riconoscimento in corso di validità ed effettuare una breve videochiamata per la conferma dell’identità. Per completare l’operazione ti saranno sufficienti meno di dieci minuti.

Cogli al volo la nuova promozione online lanciata da Fineco per aprire un nuovo conto online e beneficiare di 12 mesi a canone zero. L’offerta è valida fino al 12 aprile.

