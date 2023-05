Conto online: la soluzione a zero spese di Fineco fa la differenza

Scegliere un conto corrente online permette di semplificare la gestione del proprio denaro e degli strumenti di pagamento. Allo stesso tempo, questa scelta consente di ridurre, fino ad azzerare, il costo del conto, con la possibilità di avere il pieno controllo del proprio denaro senza spese continue per ogni operazione.

Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, il Conto Fineco è, in questo momento, la scelta giusta e a zero spese per chi è alla ricerca di un conto online davvero completo. Per tutti i nuovi clienti, infatti, la proposta di Fineco prevede canone azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente. In più, è possibile sfruttare un’operatività completa e senza commissioni tramite i canali digitali della banca.

Per aprire il conto basta collegarsi al sito ufficiale di Fineco e seguire la procedura.

Conto Fineco: la scelta giusta per il nuovo conto online

Puntare su Conto Fineco consente di poter contare su:

un conto corrente online con operatività completa e senza commissioni; tutte le principali operazioni bancarie (bonifici, pagamenti MAV, RAV, F24 etc.) sono disponibili senza costi; è possibile sfruttare funzionalità avanzate come Fineco Pay, per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale, e i bonifici istantanei

con operatività completa e senza commissioni; tutte le principali operazioni bancarie (bonifici, pagamenti MAV, RAV, F24 etc.) sono disponibili senza costi; è possibile sfruttare funzionalità avanzate come Fineco Pay, per scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale, e i bonifici istantanei una carta di debito VISA (dal costo di 9,95 euro all’anno) per prelievi gratuiti a partire da 99 euro; c’è anche la possibilità di Maxi Prelievo fino a 3.000 euro dagli ATM evoluti di Unicredit; è possibile richiedere la carta di credito e/o una carta prepagata

(dal costo di 9,95 euro all’anno) per prelievi gratuiti a partire da 99 euro; c’è anche la possibilità di Maxi Prelievo fino a 3.000 euro dagli ATM evoluti di Unicredit; è possibile richiedere la carta di credito e/o una carta prepagata l’accesso ai servizi di investimento e trading proposti da Fineco alla sua clientela

Il Conto Fineco presenta un canone di 3,95 euro al mese. Per tutti i nuovi clienti, però, il canone è azzerato per 12 mesi e azzerabile successivamente. Per azzerare il canone è sufficiente impostare l’accredito di stipendio o pensione o ancora rispettare alcune condizioni fissate dalla banca. Per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato.

Aprire Conto Fineco è semplicissimo. Basta raggiungere il sito ufficiale, selezionare l’opzione Apri il Conto e seguire la procedura di registrazione. In pochi minuti, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e aver completato l’identificazione, sarà possibile iniziare ad utilizzare il conto.

Il presente sito e tutti i suoi collaboratori non sono responsabili né devono essere ritenuti responsabili per eventuali perdite o danni commerciali subiti avendo fatto affidamento sulle informazioni contenute su questo sito. I dati contenuti in questo sito non sono necessariamente forniti in tempo reale e non sono necessariamente accurati. Tutti i riferimenti a singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all\\'acquisto dei prodotti o servizi menzionati. Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Fineco non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni riportate in questo sito. Per ulteriori informazioni su Fineco visita il sito www.finecobank.com