Conto Progetto: conti deposito con tassi all'1,75%

In periodi di forte crisi come quelli che stiamo vivendo, proteggere la liquidità dall’inflazione non è semplice.

In questo contesto così complesso, una strategia accurata d’investimento deve fondarsi su asset a basso rischio e con una rendita, anche se contenuta, che sia quanto più possibile sicura. I conti deposito, di fatto, non possono mancare in un piano d’investimento che si rispetti.

Stiamo parlando di formule di conti bancari, vincolati o meno, che in cambio di una scarsa mobilità del denaro presente offrono degli interessi dai tassi alquanto appetibili.

Scegliendo una piattaforma o un istituto bancario affidabile dunque, essi offrono un investimento molto sicuro. Inoltre, tale soluzione permette di limitare (o persino annullare) l’effetto dell’inflazione.

Tra i tanti servizi che offrono questo tipo di asset, Conto Progetto risulta uno dei più vantaggiosi. Si tratta di una piattaforma offerta da Banca Progetto, un istituto bancario con solide fondamenta, che offre tassi d’interesse piuttosto elevati.

Un conto deposito è una soluzione ideale per contrastare l’inflazione

Il conto deposito proposto da questo servizio consente l’apertura senza costi aggiuntivi e senza una durata predefinita.

Oltre alle certezze legate a Banca Progetto, vi è una promozione che consente di accedere a tassi d’interesse molto elevati. Per tutti i nuovi clienti che intendono aprire un conto entro il 31 ottobre 2022, verrà riconosciuto un tasso promozionale dell’1,75% (fino al 31 dicembre 2022).

Per tutto l’anno successivo (fino al 31 dicembre 2023) verrà invece riconosciuto un tasso pari al 1,50%. L’assenza di vincoli e la protezione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (con copertura fino a 100.000 euro) sono altre certezze proposte da Banca Progetto.

Un’opportunità dunque per poter far rendere la propria liquidità, senza correre rischi e senza avere vincoli di sorta.

