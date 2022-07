Conto Progetto: i vantaggi del conto deposito di Banca Progetto

Conto Progetto è il conto deposito di Banca Progetto, challenger bank leader nell’erogazione di prestiti alle aziende e nei finanziamenti e servizi ai privati.

L’apertura del conto è gratuita e anche il bollo sarà a carico della Banca fino al 31 dicembre 2023. Senza costi aggiuntivi, senza nessuna durata predefinita e con un tasso di interesse pari all’1% lordo su base annua, il conto è attivabile online e può essere cointestato ad un massimo di due titolari. La giacenza minima del deposito è di 1 euro e quella massima di 1 milione di euro.

Per tutti i nuovi clienti che apriranno un conto entro il 30 settembre 2022, viene riconosciuto un tasso di interesse del 1,75% fino al 31 dicembre 2022. Dal primo gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 il tasso riconosciuto sarà del 1,5%.

Le somme depositate possono essere ritirate senza penali in qualsiasi momento, e saranno inviate al conto corrente di appoggio del deposito dopo 32 giorni dalla richiesta del cliente. Inoltre, grazie all’adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il conto garantisce una copertura fino a 100.000 euro.

Attivare Conto Progetto è facile e richiede solo pochi minuti, per aprire il conto è necessario un documento di identità in corso di validità, codice fiscale, coordinate bancarie del conto corrente di appoggio, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail.

Tutti i titolari di Conto Progetto hanno inoltre la possibilità di richiedere un Conto Key, che permette di avere un conto corrente per le principali operazioni quotidiane, una carta di debito internazionale gratuita e la possibilità di attivare linee di deposito svincolabili o non svincolabili con tassi che raggiungono il 2,50% annuo.

Con sedi a Milano e Roma e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca Progetto è specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in particolare in prodotti di Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI.

