Conto SelfyConto: come ricevere il buono Amazon

Buono Amazon da 200 euro in omaggio per chi apre un conto con SelfyConto. La buona notizia è che la promozione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

Ma cos’è SelfyConto? È il nuovo conto online di Banca Mediolanum, una delle più grandi realtà del settore finanziario italiano.

La semplicità caratterizza questo conto, che è espressamente indirizzato a un pubblico più giovane, visto che è gratuito fino al compimento del 30° anno di età. Per aprire SelfyConto basta accedere qui.

I vantaggi di questo conto sono:

Carta di debito gratuita per il primo anno e per gli under 30 , almeno fino a quando non compiranno gli anni. Dal secondo anno in poi si pagano 3,75 euro al mese , che possono essere azzerati se entro il 31 dicembre viene sottoscritto un prestito, un prodotto assicurativo o un mutuo, oppure se si possiede un patrimonio di almeno 15.000 euro .

, almeno fino a quando non compiranno gli anni. Dal secondo anno in poi si pagano , che possono essere azzerati se entro il 31 dicembre viene sottoscritto un prestito, un prodotto assicurativo o un mutuo, oppure se si possiede un patrimonio di . Prelievi gratuiti nella zona Euro, così come i bonifici SEPA online, possibilità di addebito di varie utenze e gestione del conto totalmente via app.

Tra i servizi opzionali troviamo un’assicurazione viaggi, una per gli animali domestici, SelfyShop, che è uno store online, e tanto altro.

Per prelevare in contanti oppure per versare assegni o denaro, si possono usare gli sportelli di Poste Italiane e Intesa SanPaolo.

Buono Amazon con SelfyConto: ecco come riceverlo

Oltre a dover aprire il conto entro il 31 dicembre 2022 e perfezionarlo contrattualmente entro il 5 gennaio 2023, per ricevere il buono Amazon di 200 euro è necessario dare vita a uno dei seguenti comportamenti nei tre mesi successivi all’apertura:

accreditare lo stipendio o la pensione sul conto corrente;

o la pensione sul conto corrente; addebitare sul conto corrente due utenze , che possono essere quella per la fibra ottica e per la fornitura di gas e luce;

, che possono essere quella per la fibra ottica e per la fornitura di gas e luce; richiedere un mutuo o un fido ;

; per addebiti collegati all’utilizzo della carta di debito o credito per un importo superiore a 3.000 euro.

Se si verifica una delle seguenti condizioni, Banca Mediolanum provvederà a inviare il buono.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.