Conto Sella: apri il conto entro il 5 luglio e ottieni una Carta Regalo IKEA

Banca Sella offre un conto corrente multicanale che permette di operare comodamente tramite canali digitali o con il supporto di una delle 300 succursali presenti in tutta Italia.

Con la promozione in corso, Conto Sella offre una carta regalo IKEA da 50 € per chi apre un Conto Sella Start entro il 5 luglio e accredita lo stipendio entro il 5 agosto. Per chi apre un Conto Sella Premium o Circle, è prevista invece una carta regalo da 100 €.

La procedura per richiedere Conto Sella è semplice, veloce e completamente online. Una volta completata la registrazione, si avranno a disposizione numerosi strumenti per gestire il proprio conto tramite l’app dedicata per smartphone, l’internet banking o direttamente presso una succursale per chi preferisce un contatto diretto con un operatore.

L’App Sella è disponibile sia su dispositivi iOS che Android, mette a disposizione duna serie di funzioni che rendono le operazioni finanziarie quotidiane molto più pratiche ed efficienti.

Tramite l’app è possibile effettuare bonifici anche istantanei e inviare denaro a conti di altri utenti in maniera immediata, e pagare i bollettini tramite una semplice foto evitando le lunghe attese agli sportelli delle poste o dei vari uffici di pagamento.

Collegando la propria carta con Google Pay o Apple Pay è possibile pagare direttamente co il proprio smartphone presso numerosi negozi o effettuare acquisti online in maniera veloce e sicura. Questa soluzione permette di evitare l’utilizzo delle carte fisiche, semplificando notevolmente le operazioni di pagamento.

L’app mette anche a disposizione il servizio Plick: un metodo innovativo di invio di bonifici SEPA che non richiede la conoscenza dell’IBAN del beneficiario, è sufficiente conoscere il suo numero di cellulare o indirizzo email. In questo modo, il beneficiario potrà ricevere il pagamento senza dover scaricare un’app o registrarsi a un servizio specifico.

