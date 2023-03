Conto Sella, con Circle gestisci le spese comuni in modo semplice

Nel contesto di amici, molto spesso, è necessario gestire una cassa comune per svariati motivi.

I conteggi legati a questa situazione, possono risultare complicati: in alcuni contesti poi, è facile che si generino confusione, malumore e incomprensione. Per fortuna, le nuove tecnologie offrono degli strumenti ideali per tenere sotto controllo le spese condivise, senza faticosi e fastidiosi conti.

Nel contesto di Conto Sella, il piano Circle si posiziona come ideale in questo contesto. Stiamo infatti parlando della soluzione definitiva per trattare al meglio spese che coinvolgono familiari, coinquilini o semplici amici.

Questa formula permette, per ogni intestatario del conto, di avere a disposizione una carta di debito prepagata gratuita per le spese che, secondo i criteri scelti, verranno poi suddivise sui vari soggetti coinvolti.

Problemi con le spese comuni? Gestisci tutto al meglio con Conto Sella Circle

Bollette, collette e quant’altro: raccogliere e gestire denaro per suddividere i costi non è mai semplice. Grazie all’attenzione di Banca Sella per le necessità dei clienti, dunque, è stato ideata questa formula che offre ampio spazio di manovra.

Tra i tanti vantaggi proposti si parla di prelievi gratuiti da qualunque ATM in area Euro e bonifici istantanei gratuiti e illimitati. Tramite app, poi, è possibile avere un’approfondita panoramica per quanto concerne le finanze condivise. Il tutto per rendere chiaro e senza polemiche la gestione di denaro tra più persone.

Non mancano poi altri vantaggi legati a tutti i conti online proposti da Banca Sella, come il salvadanaio digitale, l’invio istantaneo di denaro e un’efficace copertura assicurativa rispetto a potenziali attacchi informatici.

Di fatto, dunque, Circle di Banca Sella offre la piattaforma ideale per poter utilizzare denaro comune, senza alcun tipo di difficoltà e con una serie di vantaggi concreti per chiunque ne fruisca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.