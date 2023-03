Conto Sella, gestisci tutte le finanze da una sola app

La scelta di un conto corrente dovrebbe basarsi soprattutto sui costi e sui servizi offerti dall’istituto ai propri clienti, ma anche su un’app che permette di gestire tutte le finanze.

In questo senso, Banca Sella svolge un ruolo di primo piano nel mercato bancario italiano grazie alla sua offerta di conti correnti e alla sua capacità di ridurre i costi e migliorare i servizi offerti ai clienti.

Una caratteristica particolare dei conti Banca Sella è Conto Start. Si tratta di un conto completo che, al costo di soli 1,5 euro al mese, offre ai clienti tutti i servizi bancari più importanti.

Inoltre, se apri il conto online a questo link i primi tre mesi sono gratis, quindi niente canone.

Conto Start ti offre una carta di debito compatibile con Google Pay e Apple Pay e prelievi gratuiti (illimitati presso gli sportelli automatici di Sella e quattro volte al mese presso gli sportelli automatici della zona euro).

Da notare anche che i bonifici gratuiti possono essere inviati direttamente online e sono disponibili diverse funzioni di gestione delle spese.

Tutte le finanze gestite dall’app anche con Conto Premium

Il servizio di Banca Sella prevede anche Conto Premium, che costa 5 euro al mese e permette di aggiungere una carta di credito gratuita e due servizi mensili di trasferimento istantaneo di denaro, oltre a Conto Circle per condividere le spese con familiari e amici.

Ogni conto di Banca Sella può essere gestito direttamente online attraverso un’applicazione dedicata.

I clienti hanno inoltre accesso a una rete di filiali che copre tutte le regioni e a servizi aggiuntivi per soluzioni di investimento, prestito e protezione.

Come dicevamo, Conto Start è gratuito per tre mesi (poi 1,5 euro/mese), Conto Premium costa 1,50 euro/mese per tre mesi (poi 5 euro) e Conto Circle 5 euro/mese per tre mesi (poi 8 euro). Per sottoscrivere il conto che preferisci, clicca sul link qui sotto:

La procedura di apertura conto è molto semplice e veloce e ti verranno richieste soltanto informazioni basilari. Inoltre, se hai lo SPID, puoi aprire il conto ancora più velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.