Conto Sella, hai ZERO SPESE se lo apri adesso: con bancomat incluso

Conto Sella è il conto corrente con carta di debito, credito e completo di tutti i servizi necessari per gestire le tue finanze direttamente dall’applicazione per smartphone.

Aprendo oggi un conto corrente, scegliendo tra i due piani disponibili, puoi usufruire di un canone di tenuta a zero per i primi tre mesi e accedere subito ai numerosi vantaggi garantiti da Banca Sella.

Conto Sella Start e Premium: quale scegliere?

La pagina ufficiale di Conto Sella ti permette di scegliere tra due differenti piani: Start e Premium. Cominciando dal Conto Start, che a 0€ al mese per i primi 3 mesi e poi 1,5€ al mese, ti permette di avere:

Conto corrente italiano con IBAN

Operatività 24/7 tramite internet banking e applicazione Sella

Prelievi da ATM sella gratuiti e illimitati e 4 prelievi gratuiti al mese da ATM di altra banca in area Euro

Bonifici online illimitati e gratuiti verso tutti

Carta di debito con canone primo anno e successivi gratuiti se la richiedi subito

Pagamenti contactless e da smartphone con Apple Play e Google Play

Controllo della carta direttamente dall’applicazione

Salvadanaio digitale

Possibilità di aggregare diversi conti ed effettuare bonifici da questi

Scegliendo invece il Conto Premium, in promozione a 1,5€ al mese per i primi 3 mesi e poi 5€ al mese, aggiungi a tutto questo:

Prelievi da ATM Sella gratuiti e illimitati e 6 prelievi gratuiti al mese da ATM di altra banca in area Euro

2 bonifici istantanei al mese

Carta di credito gratis

Protezione dai rischi informatici

Contenuti esclusivi di educazione finanziaria

Premiato nel 2021 come miglior conto corrente multicanale in Italia tra le banche online, Conto Sella è la scelta da tenere in considerazione per gestire le tue finanze, anche se appartenenti ai conti correnti di altre banche.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.