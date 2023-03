Conto Sella: il conto bancario che si adatta alle tue esigenze finanziarie

Conto Sella è una soluzione bancaria completa che permette di operare tramite canali digitali o con il supporto delle succursali.

Il conto include carta di debito o credito e una serie di strumenti utili per gestire le proprie finanze al meglio: dal monitoraggio delle spese alle soluzioni di investimento, dai prestiti personali ai mutui per la casa.

Il conto offre funzionalità di statistiche e budgeting per monitorare il proprio saldo e visualizzare in quali categorie si sta spendendo di più. Inoltre, è possibile impostare dei limiti di spesa mensili per ogni categoria e verificare in qualsiasi momento se le spese sono in linea rispetto all’obiettivo prefissato così da evitare spese in eccesso.

Direttamente dall’app è possibile creare dei Salvadanai digitali per mettere da parte delle somme con il massimo della semplicità e, se si hanno conti presso altre banche, è possibile collegarli in pochi minuti attraverso l’app Sella per avere una visione completa e aggiornata delle proprie finanze. Conto Sella permetta anche di scaricare gratuitamente e in pochi passaggi la certificazione contenente la giacenza annua di tutti i propri conti e depositi bancari.

Il conto permette di effettuare pagamenti online verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, veloce e sicuro grazie al servizio PagoPA integrato. Inoltre è incluso un servizio gratuito per il pagamento degli F24.

Per quanto riguarda l’invio di denaro, oltre ai classici servizi, Banca Sella mette a disposizione Plick: un metodo innovativo che consente di inviare bonifici SEPA in tutta Europa tramite app, senza conoscere l’IBAN del beneficiario; è sufficiente conoscerne il numero di cellulare o l’indirizzo email.

