Conto Sella: il conto corrente completo per gestire le tue finanze

Conto Sella integra una serie di funzionalità innovative per gestire le finanze personali in modo semplice ed efficiente.

Con il conto corrente di Banca Sella, è possibile effettuare operazioni bancarie tramite app da smartphone, online, oppure attraverso una delle filiali di Banca Sella.

Il conto è disponibile in versione Start, Premium e Circle, e include un’app che permette di accedere ad una serie funzioni utili per gestire al meglio il denaro.

Grazie alle funzionalità “Statistiche e Budget” è possibile monitorare in qualsiasi momento il proprio saldo e impostare limiti di spesa per tenere sotto controllo le entrate e le uscite. Inoltre, è possibile creare un salvadanaio digitale per mettere da parte il denaro con più facilità.

Per quanto riguarda i pagamenti, Banca Sella offre un servizio innovativo chiamato Plick che consente di inviare bonifici SEPA senza conoscere l’IBAN del beneficiario. Sarà sufficiente conoscere il numero di cellulare o l’indirizzo email del beneficiario che, una volta ricevuto il Plick, potrà incassare il pagamento senza dover scaricare app o effettuare registrazioni al servizio.

App Sella è anche compatibile con Google Home, l’assistente di Google per la casa: basterà collegare l’app Sella al proprio dispositivo per accedere ai propri conti e carte di pagamento utilizzando semplicemente la voce.

Se si è in possesso di conti presso altre banche, è possibile collegarli in pochi minuti all’app Sella per avere una panoramica completa e aggiornata delle proprie finanze in un’unica interfaccia, in totale sicurezza e nel rispetto della direttiva europea sui servizi di pagamento. In più, è possibile scaricare gratuitamente e in pochi passaggi la certificazione contenente la giacenza annua di tutti i propri conti e depositi bancari.

