Conto Sella: in regalo 2 mesi di abbonamento DAZN Standard

La nuova promozione di Banca Sella offre 2 mesi gratuiti di abbonamento DAZN Standard. Per beneficiare di quest’offerta, è necessario aprire un conto Sella Start, Premium o Circle entro il 30 settembre 2023 e accreditare lo stipendio entro il 31 ottobre 2023.

Grazie a questa promozione, è possibile ottenere gratuitamente due mesi di abbonamento DAZN Standard, per seguire una vasta gamma di eventi sportivi tra cui la Serie A TIM, la Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports, l’NFL, il tennis, l’UFC, il ciclismo e molto altro ancora.

Conto Sella è disponibile in tre profili – Start, Premium e Circle – e può essere gestito facilmente tramite canali digitali, online o tramite app, oppure con il supporto delle succursali di Banca Sella.

Oltre a consentire tutte le operazioni bancarie comuni, come pagamenti pagoPA, F24 e ricariche telefoniche, Conto Sella include anche bonifici online in Italia e Paesi SEE illimitati e gratuiti. Inoltre, il conto Sella offre la possibilità di gestire facilmente tutte le attività finanziarie tramite l’app dedicata.

Con App Sella è possibile monitorare il saldo del conto, le transazioni effettuate e anche aggregare tutti i propri conti correnti, inclusi quelli presso altre banche, per ottenere una visione completa senza dover passare da un’app all’altra.

Tra le funzionalità offerte da App Sella è disponibile il “salvadanaio digitale”. Questo strumento permette di risparmiare con facilità grazie a un sistema di accantonamento virtuale.

Con le funzionalità Statistiche e Budget è possibile monitorare il proprio saldo e impostare limiti di spesa per tenere sotto controllo tutte le proprie entrate ed uscite.

Inoltre, impostando dei limiti di spesa mensili e per ciascuna categoria si potrà verificare in ogni momento se le spese sono in linea rispetto all’obiettivo prefissato ed evitare spese in eccesso.

