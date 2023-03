Conto Sella: la soluzione digitale per gestire al meglio le tue finanze

Conto Sella è il conto di Banca Sella, con carta di debito o credito e tutti i servizi per gestire le tue finanze in modo smart e conveniente.

Il conto permette di operare tramite canali digitali o con il supporto delle succursali, e offre numerose funzionalità accessibili direttamente da App Sella: dalla gestione delle proprie carte al monitoraggio delle spese, dalle soluzioni di investimento ai prestiti personali o mutui casa.

Grazie alle funzionalità Statistiche e Budget, Conto Sella permette di monitorare con comodità il proprio saldo e scoprire in quali categorie si sta spendendo di più. Inoltre, impostando dei limiti di spesa mensili o per ciascuna categoria, sarà possibile verificare se le spese sono in linea rispetto all’obiettivo prefissato così da evitare spese in eccesso.

Direttamente dall’app si potranno anche creare, personalizzare e monitorare dei Salvadanai digitali, in questo modo anche risparmiare sarà più facile.

L’app integra il servizio PagoPA che consente di effettuare pagamenti online verso la Pubblica Amministrazione in modo semplice, veloce e sicuro e un servizio gratuito per il pagamento degli F24.

Per quanto riguarda l’invio di denaro, oltre ai classici servizi, Banca Sella mette a disposizione Plick: un metodo innovativo che consente di inviare bonifici SEPA in tutta Europa tramite app, senza conoscere l’IBAN del beneficiario; è sufficiente conoscerne il numero di cellulare o l’indirizzo email.

In più, con voice banking Sella, è possibile tenere sotto controllo i propri conti e carte ed effettuare operazioni dispositive utilizzando semplicemente la voce: basterà collegare app Sella al dispositivo Google Home, l’assistente di Google per la casa o all’app Assistente Google sul tuo smartphone.

