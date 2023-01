Conto Sella: la soluzione smart per la gestione quotidiana di risparmi ed investimenti

Il conto di Banca Sella offre una soluzione per tutte le tue esigenze finanziarie, dalle più semplici alle più complesse. Il conto si può gestire completamente online tramite l’app Sella dalla quale è possibile accedere a numerose funzionalità.

Direttamente dall’app potrai monitorare le spese, creare un salvadanaio digitale per accantonare piccole somme, condividere il conto con altre persone e inviare denaro in maniera semplice e immediata. Inoltre se hai conti anche con altre banche l’app ti consente di collegarli per avere una visione completa e aggiornata di tutte le tue finanze.

Banca Sella offre anche un app dedicata agli investimenti per una gestione semplice del proprio portafoglio.

L’app Sella Invest consente di operare online, anche in mobilità, sui mercati finanziari: potrai investire in azioni, obbligazioni, fondi ed etf nei principali mercati finanziari. Potrai monitorare il tuo patrimonio in ogni momento direttamente dall’app e contattare il tuo consulente di fiducia, gestendo i suoi consigli online con un tap.

Sella Invest ti permette di ricevere su smartphone consigli automatizzati specifici per i tuoi investimenti, scegliendo importo e tematica. Tramite l’app Sella Invest è infatti possibile accedere ad un’innovativa funzionalità sviluppata per fornire indicazioni di investimento automatizzate grazie a tecnologie di robo-advisory.

Potrai anche avvalerti di un Advisory Desk di specialisti, anche da remoto, per la gestione del patrimonio.

L’app Sella Invest permette anche di investire in autonomia attraverso i Piani di Accumulo del Capitale (PAC) che danno la possibilità ai clienti di impiegare piccoli importi, a partire da 50 euro, per incrementare gradualmente il proprio patrimonio. Una particolare funzione permette di indicare l’importo periodico prescelto e le tematiche di investimento di interesse per avere un elenco dei fondi che soddisfano queste richieste.

