Conto Sella: nuova offerta esclusiva per gli appassionati di sport

Banca Sella ha lanciato una nuova offerta dedicata agli amanti dello sport e per chiunque cerchi un conto bancario versatile e conveniente.

Grazie alla promozione in corso, i nuovi clienti che apriranno online un Conto Sella Start, Premium o Circle entro il 30 settembre 2023 e accrediteranno lo stipendio entro il 31 ottobre 2023 potranno ottenere gratuitamente due mesi di abbonamento DAZN Standard.

Questa promozione esclusiva consentirà di seguire Serie A TIM, della Serie BKT, LaLiga EA Sports, il basket italiano ed europeo di Eleven Sports, l’NFL, il tennis, l’UFC, il ciclismo e tanto altro ancora, per due mesi senza costi aggiuntivi.

Conto Sella

Conto Sella offre una gamma diversificata di profili tra cui scegliere, il conto è disponibile nelle versioni Start (1,50 euro al mese/gratuito per i primi 3 mesi), Premium (5,00 euro al mese/1,50 euro al mese per i primi 3 mesi) e Circle (8 euro al mese/5 euro al mese per i primi 3 mesi), ciascuno pensato per soddisfare le esigenze finanziarie di ogni cliente.

Tutti i profili includono nel canone bonifici online illimitati gratuiti in Italia e Paesi SEE, e prelievi gratuiti presso gli ATM Sella.

Il conto offre la possibilità di gestire facilmente le proprie finanze attraverso canali digitali, online o tramite l’app dedicata. L’app Sella consente di monitorare il saldo del conto e le transazioni effettuate in tempo reale, offrendo statistiche avanzate e una panoramica completa delle attività finanziarie direttamente dal proprio smartphone. Grazie alla funzione “salvadanaio” è possibile creare e personalizzare un salvadanaio virtuale con un sistema di accantonamento automatico che aiuta a raggiungere obiettivi finanziari a breve e lungo termine. Inoltre, l’app offre la possibilità di aggregare tutti i propri conti correnti, anche quelli presso altre banche, in un’unica app consentendo di tenere sotto controllo tutte le proprie finanze senza dover passare da un’app all’altra.

