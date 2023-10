Conto Sella Start a canone gratuito se hai meno di 30 anni

Hai mai pensato quali potrebbero essere i vantaggi legati all’apertura di un conto corrente semplice e flessibile? Il conto online Sella Star è pensato per offrire ai clienti una serie di vantaggi esclusivi, ecco perché oggi abbiamo deciso di parlartene.

La promozione attualmente in corso è davvero interessa. Se richiedi online Conto Sella Start entro il 30 settembre e accrediti lo stipendio entro il 31 ottobre, per te i primi 2 mesi di abbonamento DAZN Standard sono offerti da Banca Sella.

Con Conto Sella Start hai tutto quello che ti serve per operare dove e quando vuoi in modo del tutto semplice. In più, se hai meno di 30 anni Sella Start è a canone gratuito. Puoi approfittare della promozione richiedendo il conto entro il 31 dicembre 2023 e il canone mensile sarà gratis fino al giorno del tuo 30° compleanno.

Con Sella Start hai a disposizione diverse funzionalità, tra cui:

Salvadanaio digitale per i tuoi risparmi

Statistiche per il monitoraggio delle spese

Invio denaro per scambiare soldi all’istante

Aggregatore conti di altre banche

Ricorda che avrai prelievi da ATM Sella illimitati e gratuiti cosi come bonifici online in Italia e Paesi SEE illimitati e gratuiti.

A rendere l’esperienza ulteriormente più completa ed efficiente, Sella mette a disposizione degli utenti un’app dedicata che permette di avere tutto sotto controllo in qualsiasi momento tramite smartphone. Ad esempio, puoi visualizzare il saldo in tempo reale e creare un salvadanaio digitale per accantonare piccole somme, condividere il tuo conto con altre persone, inviare denaro in maniera semplice e immediata e se hai conti con altre banche, puoi collegarli in pochi minuti per avere una visione completa e aggiornata delle tue finanze. Che aspetti? Approfitta dei vantaggi di avere un conto Sella!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.