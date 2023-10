Conto Sella Start: il conto corrente per le attività di tutti i giorni

Sella Start è un conto corrente di Banca Sella fornito di carta di debito e pensato per le attività comuni. Ha un canone gratuito per i giovani sotto i 30 anni che lo richiedono entro il 31 dicembre 2023 ed è semplice da gestire tramite l’applicazione per smartphone.

Ecco cosa offre nel dettaglio.

Conto Sella Start: perfetto per ogni esigenza

Il conto Sella Start è un prodotto finanziario semplice, intuitivo e flessibile. È abbinato a una carta di debito gratuita se richiesta in fase di apertura, che permette prelievi presso gli ATM della banca illimitati e gratuiti, così come per i bonifici SEPA. Include inoltre un salvadanaio integrato per i vostri risparmi, statistiche per le spese e il supporto alla banca multicanale, con cui poter controllare i conti correnti di altre banche.

Chi ha meno di 30 anni, può avere un canone gratuito se apre il conto entro il 31 dicembre di quest’anno. Il giorno del 30° compleanno il canone passerà invece a 1,50€ al mese.

L’app del conto Sella Start permette di gestire facilmente tutto. Riceverete delle notifiche in tempo reale su saldo e movimenti effettuati con conto e carta. I conti di altre banche sono comodamente controllabili attraverso la sezione dedicata e avete accesso a tutte le funzionalità aggiuntive, tra cui soluzioni bancarie, investimenti e tanto altro.

Il conto corrente di Banca Sella è anche disponibile nei piani Premium e Circle, i quali consentono di effettuare alcuni bonifici istantanei gratuiti al mese, nonché prelevare denaro presso gli ATM di altre banche sempre con dei limiti mensili, avere a disposizione una carta di credito gratuita, statistiche avanzate e altro.

Aprire il conto Sella Start è molto semplice. La procedura avviene interamente online e basta seguire i passaggi, fornendo i documenti richiesti, per avere già a disposizione un conto da poter utilizzare subito. Se avete richiesto la carta in fase di apertura, questa verrà recapitata in pochi giorni direttamente a casa.

