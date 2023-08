Conto Sella Start: in omaggio 2 mesi di abbonamento DAZN Standard

Con una serie di funzionalità convenienti e una promozione che offre accesso gratuito allo sport con DAZN, Banca Sella offre una soluzione di conto corrente completa e innovativa.

L’offerta in corso di Banca Sella permette a tutti nuovi clienti che apriranno un Conto Sella entro il 30 settembre e accrediteranno lo stipendio entro il 31 ottobre, di ricevere in omaggio i primi 2 mesi di abbonamento DAZN Standard.

Grazie a questa promozione sarà possibile seguire gli eventi sportivi più importanti di Serie A TIM, la Serie BKT, la UEFA Europa League, la Liga EA Sports e tanto altro, senza alcun costo aggiuntivo.

Conto Sella Start

Con una quota mensile di soli 1,50 euro, Conto Sella Start offre una serie di funzionalità che lo rendono un compagno affidabile per le esigenze finanziarie quotidiane. Inoltre per i primi 3 mesi il canone di tenuta conto è zero.

Questo Conto permette di gestire il proprio denaro con massima facilità, anche tramite App o Internet Banking, consentendo di accedere ai propri fondi e gestire le transazioni in modo pratico e veloce. I prelievi da ATM Sella sono illimitati e gratuiti, sono inclusi bonifici online illimitati e gratuiti sia in Italia che nei Paesi SEE (Spazio Economico Europeo).

Conto Sella Start include anche una carta di debito che sarà gratuita se richiesta durante la fase di apertura del conto. Questa carta permette di effettuare pagamenti e transazioni in tutto il mondo, consentendo di gestire le spese in modo flessibile e sicuro.

Oltre alle caratteristiche essenziali di un conto corrente, Banca Sella offre anche una serie di funzionalità innovative per ottimizzare la gestione del denaro. Una di queste è il “Salvadanaio Digitale“, un salvadanaio virtuale per mettere da parte delle somme e monitorare i propri risparmi. Sono anche disponibili statistiche di monitoraggio delle spese che aiutano a mantenere il controllo delle proprie finanze, mentre l’aggregatore di conti permette di avere una panoramica completa delle proprie risorse finanziarie, anche presso altre banche.

