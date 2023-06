Conto Sella Start: in regalo una carta regalo IKEA da 50 euro

Il Conto Start di Banca Sella rappresenta un’ottima soluzione per coloro che cercano un conto corrente economico e funzionale, senza rinunciare alla qualità dei servizi bancari. Grazie alla convenienza della quota mensile e alla possibilità di effettuare prelievi gratuiti illimitati, questo conto è pensato per chi vuole gestire le proprie spese quotidiane con tranquillità e sicurezza.

Conto Start ha un canone mensile di soli 1,50 €, che include bonifici online in Italia e Paesi SEE gratuiti e prelievi gratuiti illimitati da tutti gli ATM della rete Banca Sella.

Il conto offre la possibilità di usufruire di un periodo di promozione con un canone mensile azzerato per i primi 3 mesi. In più, richiedendo online un Conto Sella Start entro il 5 luglio, e accreditando lo stipendio entro il 5 agosto 2023 si otterrà in regalo una carta regalo IKEA da 50 euro.

In fase di apertura del conto, è possibile richiedere la Carta di debito gratuita appartenente al circuito Mastercard, che consente di effettuare acquisti online e nelle attività commerciali ovunque nel mondo.

Tra gli strumenti a disposizione degli utenti, il Conto Start di Banca Sella offre un “salvadanaio digitale”, che permette di mettere da parte denaro in modo automatizzato. Il conto offre anche statistiche per il monitoraggio delle spese e l’aggregatore di conti che permette di controllare il proprio saldo e i movimenti di tutti i propri conti, anche presso le altre banche.

Conto Start si può aprire online e si può gestire con il supporto delle numerose succursali, tramite online banking oppure tramite app. L’app di Banca Sella è disponibile sia per dispositivi iOS che Android.

