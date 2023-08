Conto Sella Start ti regala 2 mesi di abbonamento DZAN Standard

Per chi è alla alla ricerca di un conto corrente flessibile e conveniente Conto Sella Start potrebbe essere la soluzione perfetta. Conto Sella Start si posiziona come un’opzione bancaria completa, progettata per semplificare la vita finanziaria. Con funzionalità avanzate, un’interfaccia intuitiva e un’offerta esclusiva che include l’abbonamento DAZN Standard, questo conto corrente rappresenta una soluzione smart per la gestione delle spese quotidiane.

I servizi offerti da Conto Sella Start

Conto Sella Start rende la gestione delle finanze un’esperienza semplice ed intuitiva. Con un canone mensile di soli 1,50 euro, questo conto corrente offre una carta di debito gratuita (se richiesta in fase di apertura) e un set completo di funzionalità che permettono di tenere traccia di spese e risparmi. Inoltre, per i primi tre mesi il canone di tenuta conto è zero.

Tra le caratteristiche chiave, il conto include illimitati prelievi gratuiti dagli ATM Sella e la possibilità di effettuare bonifici online in Italia e nei Paesi SEE senza alcun costo aggiuntivo. La funzionalità “salvadanaio digitale” aiuta a pianificare i risparmi, mentre lo strumento “statistiche” offre una panoramica chiara delle proprie spese. Inoltre, grazie alla possibilità di aggregare i conti di altre banche è possibile avere un quadro completo della propria situazione finanziaria da un’unica interfaccia.

Un Vantaggio Esclusivo: DAZN Standard Offerto da Banca Sella

Banca Sella premia tutti i nuovi clienti di Conto Sella Start con un regalo speciale: l’accesso ai primi 2 mesi di abbonamento DAZN Standard gratuiti. Questa offerta esclusiva consente di seguire tutte le competizioni sportive dalla Serie A TIM alla UEFA Europa League, passando per la Serie BKT e molto altro ancora. Basta richiedere online il Conto Sella Start entro il 30 settembre e accreditare lo stipendio entro il 31 ottobre per accedere a questo vantaggio esclusivo.

Per conoscere l’offerta completa di Banca Sella clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.