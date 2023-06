Conto Sella: tutti i servizi per gestire in app le tue finanze

Conto Sella è un conto corrente è pensato per coloro che vogliono gestire le proprie spese quotidiane con tranquillità. Questo conto economico e funzionale, permette di gestire le proprie finanze online, tramite app oppure con il supporto delle succursali.

Il conto è disponibile in 3 versioni,Start, Premium e Circle, con un canone di tenuta conto a partire da 1,50 €, che include bonifici online gratuiti sia in Italia che nei Paesi SEE e prelievi gratuiti illimitati presso tutti gli sportelli Banca Sella. Inoltre, è possibile usufruire di un periodo promozionale in cui il canone mensile è azzerato o scontato per i primi 3 mesi.

I vantaggi non finiscono qui, perché richiedendo online uno dei conti correnti di Banca Sella entro il 5 luglio e accreditando lo stipendio entro il 5 agosto 2023, si riceverà in omaggio una carta regalo IKEA con un valere fino a 100 euro.

Durante la fase di apertura del conto è possibile richiedere gratuitamente una carta di debito. La carta, appartenente al circuito Mastercard, consente di effettuare acquisti online e in qualsiasi attività commerciale in tutto il mondo.

Il conto di Banca Sella offre anche numerosi strumenti che permettono di semplificare la gestione quotidiana delle proprie spese. È disponibile in app un “salvadanaio digitale” che consente di risparmiare in modo automatizzato. Inoltre, il conto offre statistiche per tenere traccia delle proprie spese e un aggregatore di conti che permette di controllare saldo e movimenti di tutti i propri conti, anche quelli presso altre banche.

Conto Sella mette anche a disposizione Plick, un metodo innovativo per inviare bonifici SEPA tramite app senza conoscere l’IBAN del beneficiario, basterà conoscere il numero di cellulare o l’indirizzo email . Il beneficiario potrà incassare il pagamento senza scaricare app o effettuare registrazioni al servizio.

