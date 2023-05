Conto Sella: tutti i servizi per una gestione smart delle finanze personali

Banca Sella offre un conto corrente con carta di debito, credito e tutti i servizi per gestire in app le finanze personali.

Il conto è disponibile in versione Start, Premium o Circle si può aprire online e permette di operare tramite canali digitali o con il supporto delle succursali.

Richiedendo il conto online entro il 5 giugno 2023, e accreditando lo stipendio entro il 5 luglio, si riceverà in omaggio una carta regalo IKEA con valore fino a 100€.

Il conto offre numerosi servizi per la gestione delle finanze personali e, grazie all’app di Banca Sella, tutte le funzionalità del conto corrente sono sempre accessibili anche da smartphone. In questo modo è possibile gestire le proprie finanze personali in totale autonomia, a 360 gradi.

Grazie alla funzionalità Salvadanaio, è possibile stabilire obiettivi di risparmio e scegliere la modalità di risparmio più in linea con le proprie abitudini ed esigenze.

L’app consente di collegare tutti i propri conti correnti – anche quelli presso altri istituiti – per avere sempre una visione completa e aggiornata delle proprie finanze, in totale sicurezza e nel rispetto della direttiva europea sui servizi di pagamento.

Banca Sella mette anche a disposizione Plick: un servizio per inviare bonifici SEPA tramite l’app senza conoscere l’IBAN del beneficiario, utilizzando solo il numero di cellulare o l’indirizzo email.

L’opzione Fast Login permette di accedere al proprio conto in modo rapido e sicuro con uno sguardo tramite Face ID o tramite impronta digitale.

Inoltre, l’app è compatibile con Google Home, l’assistente di Google per la casa: basterà collegare l’app Sella al proprio dispositivo per accedere ai conti e alle carte di pagamento anche dal divano di casa utilizzando semplicemente la voce.

