Conto senza canone Crédit Agricole: guadagna fino a 150€ in buoni Amazon

Il Conto Online di Crédit Agricole è la soluzione ideale se stai cercando praticità e sicurezza nella gestione del tuo denaro. Questo conto è a canone zero e offre la possibilità di ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it. Ecco perché aprire questo conto è molto conveniente.

Canone zero e Buoni Amazon con il conto Crédit Agricole

L’offerta da parte di Crédit Agricole è di un conto senza canone per coloro che lo aprono entro il 29 febbraio 2024. Inoltre, hai l’opportunità di ottenere fino a 150€ in Buoni Regalo Amazon.it.

I primi 50€ li avrai dopo la prima transazione effettuata con la Carta Debit Visa entro i primi 60 giorni dall’attivazione. Gli altri 100€ se effettui pagamenti con la carta per un valore totale di almeno 1.000 euro.

Puoi gestire il conto in autonomia attraverso l’app e l’home banking, con un consulente dedicato sia in filiale che da remoto che ti aiuta in caso di necessità. Le notifiche push e il Servizio 3D Secure garantiscono sicurezza durante acquisti e transazioni.

Con la Carta di Debito Visa puoi personalizzare i limiti di spesa; puoi anche bloccarla in caso di smarrimento o furto.

Insieme al conto corrente puoi richiedere il conto deposito, che attualmente pratica un tasso d’interesse del 4% annuo lordo per i primi 9 mesi. Se hai dei risparmi da parte, potresti vincolarli per farli aumentare.

Se hai già un conto corrente e intendi trasferirlo a Crédit Agricole, il servizio di migrazione non si paga. Sono inclusi il trasferimento di bonifici, il pagamento delle utenze e il saldo.

Insomma, il conto online senza canone di Crédit Agricole è la soluzione bancaria digitale ideale perché pratica, sicura e vantaggioso con i Buoni Amazon.it.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.