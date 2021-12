Conto Smart e zero spese a vita con Illimity

Il mondo della digital economy si sta ampliando ogni giorno di più e ciò non può che rappresentare un vantaggio per gli utenti, i quali potranno sempre contare su un'offerta completa e conveniente sotto ogni punto di vista. Tra i servizi bancari più attenti a questi aspetti c'è indubbiamente Illimity, che con il suo conto Smart a zero spese a vita, strizza un occhio a chi vuole effettivamente acquistare in sicurezza e senza affrontare costi di mantenimento. Ma partiamo dalle basi e vediamo cosa offre il suddetto conto all'utente finale.

L'offerta Smart e a costo zero di Illimity

Prima di analizzare l'offerta del conto Illimity però, ribadiamo ancora una volta che tutto ciò di cui parleremo verrà offerto in maniera completamente gratuita e ovviamente per sempre. Una volta richiesto, si avrà accesso a tre macro aree: il conto vero e proprio, la funzione Connect e le carte di pagamento.

Il conto corrente Smart di Illimity includerà, oltre alle classiche opzioni bancarie: la possibilità di effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postali, MAV/RAV e F24, creare progetti di spesa e mettere da parte piccole somme di denaro, versare in contanti in alcuni supermercati convenzionati e approfittare di un conto deposito incluso.

La funzione Illimity Connect invece, consentirà al cliente di gestire tutti i conti bancari (anche non appartenenti al circuito di Illimity) da un'unica applicazione. In questo modo si potrà visualizzare lo stato relativo agli altri conti registrati ed effettuare bonifici ovunque e da qualsiasi conto.

Infine, sarà possibile richiedere qualsiasi tipo di carta (debito, credito o prepagata) per pagare nei negozi fisici e online (con completa compatibilità con Apple Pay e Google Pay), oppure prelevare gratuitamente fino ad un massimo di tre volte al mese in tutta Europa. Inoltre, dall'applicazione si potrà anche sospendere e riattivare l'attività delle carte e personalizzare l'importo massimo per spesa. Per concludere, grazie all'autenticazione sicura di 3D Secure e SMS Alert, ogni acquisto effettuato potrà essere verificato e completato in tutta sicurezza.

Qualora si volesse ottenere ancora di più dal proprio conto, sarà anche possibile passare alla versione Plus assolutamente non necessaria direttamente dall'applicazione gratuita di Illimity.