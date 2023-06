Conto Tot tutela i tuoi capitali: ecco come

Puoi stare tranquillo con Tot! Questo conto corrente italiano completo è supportato da Banca Sella, un affidabile fornitore di servizi bancari e gestione di fondi in grado di tutelare i tuoi fondi.

L’apertura di un conto con Tot ti dà accesso a un IBAN esclusivamente italiano, una carta di credito aziendale VISA e varie funzionalità per aiutarti a gestire le tue spese aziendali.

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che è una delle più grandi banche private italiane, assicura la sicurezza e la protezione del tuo capitale fino a 100.000 euro.

Utilizzando Tot, avrai accesso a un’interfaccia efficiente che ti consentirà di gestire con facilità tutti gli aspetti delle tue transazioni.

Inoltre, ti verrà fornita una carta di credito aziendale VISA altamente flessibile che vanta funzionalità di sicurezza all’avanguardia.

Questa carta può essere collegata a vari portafogli digitali e utilizzata per prenotare alloggi e servizi di trasporto.

Indipendentemente da come scegli di utilizzare Tot e la sua carta di credito, puoi essere certo che la tua sicurezza è una priorità assoluta, con tre distinti livelli di protezione.

Utilizza Tot come conto aziendale per tutelare i tuoi capitali

Con Tot è possibile effettuare bonifici SEPA fino a 250.000 euro, gestire pagamenti SDD per mutui e utenze, generare moduli F24 e deleghe l24 collegandosi direttamente a Entratel e Fisconline. Offre inoltre il servizio pagoPA per il pagamento delle tasse.

La carta di credito aziendale VISA affiliata al conto può essere facilmente collegata al portafoglio digitale Google Pay o utilizzata per effettuare acquisti online e nei negozi fisici ovunque nel mondo.

Per salvaguardarti da transazioni non autorizzate, esistono tre livelli di sicurezza. Per ogni transazione ti verrà richiesto un PIN virtuale personale, seguito da un codice OTP inviato via SMS che funge da conferma della transazione.

Infine, una volta completata la transazione, ti verrà fornito un messaggio di riepilogo. Aprendo un conto corrente aziendale Tot hai la possibilità di salvaguardare i tuoi capitali.

Con Tot, puoi facilmente sospendere pagamenti e prelievi sia online che di persona, dandoti il ​​controllo completo sui tuoi fondi. Apri il conto oggi e goditi la tranquillità che deriva dall’essere sempre protetti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.