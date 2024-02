Contro Corrente: diventa ora titolare per ottenere un tasso del 3,5%

ControCorrente è l’occasione perfetta per avere un conto corrente con cui risparmiare senza vincoli! Offre infatti un tasso di interesse del 3,50% che è remunerato sulle giacenze giornaliere, motivo per cui sarai libero di prelevare quando vuoi senza perdere gli interessi accumulati, senza la necessità di aprire un conto deposito dedicato.

Contro Corrente: il conto con cui risparmiare in libertà

ControCorrente è un prodotto finanziario di Banca IBL, una banca Italiana presente nel territorio Nazionale da ormai quasi 100 anni. Il conto è sottoscrivibile nei piani “Semplice” e “Straordinario”. Scegliendo il piano “Semplice”, verrà applicato un canone mensile di 2€, azzerabile in via promozionale se vengono accreditati stipendio o pensione di almeno 800€, oppure mantenendo un saldo maggiore di 5000€ con un vincolo attivo. Sarà anche possibile effettuare due prelievi gratuiti al mese in europa e un bonifico SEPA gratuito.

Optando per il piano “Straordinario”, il canone sale invece a 8€ al mese, scontabile a 4€ con le stesse condizioni del piano “Semplice” e con una giacenza che deve superare i 50.000€. Scegliendo questo piano, sarà possibile emettere gratuitamente bonifici SEPA senza limiti, con un massimo di 5 prelievi gratuiti al mese. Oltre questa soglia, i prelievi avranno una commissione di 0,95€.

Decidi tu se abbinare una carta di debito, di credito e anche una prepagata per gli acquisti. Scegliendo la carta di credito, potrai decidere se averla nella versione “Classic” o “Prestige”. Con la “Classic” avrai la possibilità di pagare i tuoi acquisti in maniera dilazionata, saldando il conto il 15 del mese successivo, insieme a un’assicurazione multirischi sugli acquisti. Se invece scegli la “Prestige” avrai tutti i vantaggi della “Classic”, oltre al servizio esclusivo Premium Experience, che fornisce vantaggi riservati ai titolari e l’accesso a oltre 1200 salotti VIP aeroportuali.

ControCorrente ti consente di risparmiare maggiormente se decidi di vincolare le tue somme. Simula il tuo rendimento direttamente nella pagina ufficiale, puoi arrivare a un tasso massimo del 3,8%.

Diventa titolare entro il 18 marzo e non perderti i vantaggi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.