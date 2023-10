Contro Corrente: il conto con tasso di interesse del 3.3%

Contro Corrente è un conto lanciato da Banca IBL in promozione fino a gennaio 2024. Se aperto adesso, garantisce un canone gratuito per il primo anno, insieme a un tasso di interesse del 3,30% lordo, in base al saldo liquido giornaliero.

Il canone è anche azzerabile dopo il primo anno e il conto è disponibile in due piani, con diversi vantaggi. Banca IBL è una realtà Italiana presente da ormai quasi 100 anni, con sede a Roma. Nato come istituto finanziario, si trasforma in banca nel 2004, diventando gruppo bancario nel 2008 per offrire prodotti pensati per i privati.

Contro Corrente: il conto corrente con un tasso di interesse conveniente

Contro Corrente è disponibile nei piani “Semplice” e “Straordinario”. Entrambi hanno canone gratuito per il primo anno, azzerabile successivamente accreditando uno stipendio fisso minimo di 800€ o depositando una somma superiore ai 5000€. In alternativa, questo diventa rispettivamente di 2€ e 8€ al mese. Tutti e due sono abbinati a una carta di debito gratuita, che consente di essere usata in Italia e all’estero per acquisti e prelievi. Su richiesta è possibile aggiungere una carta prepagata prepagata o una carta di credito Classica o Prestige, con vantaggi differenti per quanto riguarda servizi e viaggi. Le carte supportano pagamenti contactless e portafogli digitali, come Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.

L’internet banking permette di operare in totale sicurezza per effettuare operazioni come F24, MAV e RAV, bollettini, C-Bill PagoPa, Plick e bonifici. I piano “Semplice” include 1 bonifico SEPA online gratis, con i successivi che avranno una commissione di 0,95€, mentre con il piano “Straordinario” sono gratuiti e senza alcun limite.

Tutti e due i piani di Contro Corrente garantiscono un tasso di interesse lordo del 3,30% in base al saldo giornaliero, per un massimo di 50.000€. È possibile verificare gli interessi maturati tramite lo strumento disponibile nella pagina dedicata.

Aprite ora Contro Corrente direttamente online in pochi minuti per iniziare da subito a risparmiare!

