ControCorrente: il conto per risparmiare con interesse del 3,5%

ControCorrente è il nuovo conto corrente di IBL Banca che offre un’opportunità unica per coloro che ne diventano titolari. Ti consente infatti di avere una remunerazione sulle giacenze giornaliere del 3,5%, senza la necessità di aprire un conto deposito e vincolare i tuoi soldi! In questo modo puoi prelevare quando vuoi, senza perdere gli interessi che hai già maturato. Questi vengono riconosciuti sul saldo presente giornalmente. Ma scopriamo nel dettaglio cosa offre.

ControCorrente: tutti i dettagli del conto

ControCorrente è un conto lanciato da Banca IBL, che può essere richiesto nei piani “Semplice” e “Straordinario”. Con il “Semplice” il canone mensile è di 2€ al mese, ma può essere azzerato se vengono accreditati stipendio o pensione che raggiungano almeno 800€, oppure con un saldo maggiore di 5000€ sul conto, insieme a un vincolo attivo. Il piano “Straordinario” invece richiede un canone mensile di 8€, scontabile a 4€ con i medesimi requisiti del piano “Semplice” e con una giacenza superiore ai 50.000€.

Con il conto corrente puoi decidere se abbinare una carta di debito, di credito e anche una prepagata da utilizzare per gli acquisti online e in negozio. La carta di credito può essere richiesta nelle versioni “Classic” o “Prestige”. La carta di credito “Classic” ti consente di pagare in maniera dilazionata, saldando il conto il 15 del mese successivo, insieme a un’assicurazione multirischi sugli acquisti già inclusa. La carta di credito “Prestige”, oltre a quanto già presente nella “Classic”, ti permette di usufruire in esclusiva di Premium Experience, un servizio che fornisce vantaggi riservati ai titolari e l’accesso a oltre 1200 salotti VIP aeroportuali.

Vuoi ottenere un tasso di interesse maggiore? Puoi farlo se decidi di vincolare le tue somme! Simula il rendimento direttamente dalla pagina dedicata per farti un’idea. Puoi arrivare a un tasso di interesse massimo del 3,8%.

Non ti resta che diventare titolare entro il 18 marzo per non perderti la possibilità di risparmiare in totale libertà, con un tasso di interesse vantaggioso.

