ControCorrente: interessi fino al 3,30% sul saldo liquido giornaliero

IBL Banca offre un nuovo conto corrente: ControCorrente, che offre numerosi vantaggi pensati per soddisfare tutte le esigenze. Questo conto è caratterizzato da convenienza, digitalizzazione e servizi innovativi.

Aprendo ControCorrente entro il 16 ottobre 2023 il primo anno di canone è gratis e si otterrà un tasso lordo garantito in base al saldo liquido giornaliero fino al 3,30% annuo. In particolare, si può ottenere un interesse del 3,30% sulla liquidità fino a 50.000€, 3% sulla successiva liquidità superiore a 50.000€ e fino a 150.000€ e 2,50% sulla liquidità oltre 150.000€.

ControCorrente è disponibile nei piani Semplice oppure Straordinario. Il pacchetto base del conto include una carta di debito, che può essere utilizzata sia a livello nazionale che internazionale per prelevare contanti e fare acquisti online e nei negozi. Inoltre, è possibile associare le carte ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per pagare con il proprio smartphone in tutta sicurezza. Il pacchetto Straordinario, offre invece la possibilità richiedere anche una carta di credito con un canone a prezzo scontato.

ControCorrente mette a disposizione anche una serie di servizi online completi per gestire tutte le operazioni quotidiane, sia tramite il sito web che tramite l’app IBL E-Bank Mobile.

Tra i servizi innovativi di ControCorrente è disponibile Plick, che consente di inviare denaro o effettuare bonifici utilizzando il numero di cellulare o la mail, anche senza conoscere l’IBAN del destinatario.

Inoltre, Controcorrente consente di richiedere in filiale Telepass per viaggiare comodamente senza preoccuparsi dei pagamenti, poiché i pedaggi autostradali e altri servizi legati alla mobilità verranno addebitati direttamente sul conto.

Infine, il conto offre la possibilità di attivare Time Deposit, vincolando delle somme per ottenere interessi più elevati. Attivando Time Deposit entro il 30 settembre 2023, è possibile ottenere un rendimento annuo lordo del 4% sulle somme vincolate a 36 mesi con cedola trimestrale.

