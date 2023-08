ControCorrente: un anno di canone gratis e interessi fino al 3,30% annuo

ControCorrente è il nuovo conto corrente di IBL Banca, completo di tutti i servizi digitali, che garantisce interessi sui saldi giornalieri e ha un canone scontabile.

Con la promozione in corso, aprendo ControCorrente entro il 16 ottobre 2023, il canone del conto è gratuito per il primo anno e si otterranno interessi lordi garantiti fino 3,30% annuo sulla liquidità in base al saldo giornaliero.

Nel dettaglio, il conto offre interessi lordi al 3,30% sulla la liquidità oltre i 50.000 euro, al 3% sulla liquidità oltre i 50.000 euro e fino a 150.000 euro, e interessi al 2,50% sulla liquidità oltre i 150.000 euro.

Per chi desidera ottenere interessi più elevati è anche possibile attivare “Time Deposit“, vincolando delle somme per un periodo di tempo specifico. Inoltre, attivando Time Deposit entro il 30 settembre 2023, si otterrà un rendimento con un tasso promozionale lordo del 4% annuo sulle somme vincolate per 36 mesi con una cedola trimestrale.

ControCorrente è disponibile in due pacchetti: Semplice (2€ al mese / gratuito per 12 mesi) o Straordinario (8€al mese / gratuito per i primi 12 mesi) e permette di ottenere un canone scontato anche fino a zero, anche dopo i primi 12 mesi, se si sceglie di accreditare lo stipendio o la pensione, oppure con entrate mensili fisse superiori a 800 euro, in base alla giacenza media sul conto o se si ha un vincolo attivo.

La comodità e la velocità dei servizi digitali sono un altro punto di forza di ControCorrente, il conto si può gestire in completa autonomia da PC, tablet o smartphone, e permette di effettuare tutte le operazioni bancarie in modo semplice e rapido.

Ma ControCorrente non si limita solo ad offrire comodità e convenienza, IBL Banca sostiene anche il progetto LifeGate PlasticLess per la pulizia dei mari. Grazie all’adozione di dispositivi Seabin -cestini che raccolgono plastica e microplastica per contrastare l’inquinamento delle acque – ControCorrente contribuisce attivamente alla salvaguardia degli oceani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.