Convenienza di gestione: quale carta di credito scegliere?

Quando si parla di carte di credito, trovare il bilanciamento tra costi e vantaggi risulta essenziale.

Anche se esistono diverse soluzioni che si adattano più o meno ai diversi potenziali clienti, esistono alcune carte che mirano molto più al concreto.

Per esempio, Carta YOU di Advanzia è uno strumento per i pagamenti che, per convenienza di gestione, ha ben pochi rivali. A testimonianza di ciò, pur essendo giunta da poco nel nostro paese, ha già raccolto un numero impressionante di clienti.

I motivi di questo travolgente successo sono diversi. Tanto per iniziare, Carta YOU prevede zero commissioni per:

canone annuale ;

; prelievo di denaro in contanti ;

; acquisti all’estero.

Ai vantaggi legati alle commissioni però, se ne aggiungono molti altri.

Convenienza di gestione? Con questa carta zero canone annuale, niente commissioni su prelievi di denaro e tanto altro

Carta YOU propone una serie di vantaggi capaci di accontentare qualunque tipo di cliente.

In tal senso, merita una citazione per esempio l’assicurazione di viaggio gratuita e completa. La carta può poi essere utilizzata anche per i pagamenti contactless, con transazioni protette dal sistema Mastercard SecureCode.

Non va poi dimenticato l’aspetto più strettamente connesso alle carte di questo tipo e, in tal senso, lo strumento proposto da Advanzia offre credito gratuito fino a 7 settimane.

Le transazioni effettuate con Carta YOU sono controllabili direttamente online, attraverso un portale apposito. Anche lato assistenza, con un servizio clienti gratuito attivo 24 ore su 24, questa carta si dimostra all’altezza della situazione.

Il tutto è accessibile, tra l’altro, senza dover cambiare banca e con tutta la comodità legata a una carta che fa parte del circuito Mastercard.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.