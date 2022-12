Conviene lasciare i soldi sul conto corrente? Ecco l’alternativa

L’inflazione ha raggiunto i massimi storici da quando l’Euro è diventata la valuta unica nella maggior parte dei Paesi europei. Da qui la domanda: “Conviene lasciare i soldi sul conto corrente?”.

Per soldi si intendono i risparmi, ovviamente, perché c’è quella categoria di denaro che giornalmente serve per andare avanti.

Qui la questione non è la possibile perdita dei risparmi, protetti fino a determinate soglie, ma quanto l’inevitabile perdita del potere di acquisto del denaro.

Poi c’è il discorso dei costi del conto corrente, come il canone trimestrale o mensile di tenuta conto, le commissioni per le operazioni in entrate e uscita, l’imposta di bollo, il canone sui servizi aggiuntivi (bancomat, carta, home banking) e altro.

Certo, ci sono alcune soglie con cui non si pagano le tasse, come ad esempio l’imposta di bollo, che non viene conteggiata se la giacenza media sul conto è maggiore di 5.000 euro.

Un altro modo per evitare di pagare alcuni dei costi di cui sopra è il conto corrente online, con la maggior parte che sono a zero spese.

Uno di questi conti corrente online è quello di Illimity Bank, la quale però offre una soluzione ancora più conveniente.

Soldi sul conto corrente a rischio: ecco la soluzione di Illimity Bank

Illimity Bank offre un conto evoluto e personale con cui gestire in modo intelligente le proprie finanze.

Il conto è a canone zero, è inclusa una carta di debito internazionale, consente di effettuare ricariche telefoniche, pagare bollettini postali, F24, MAV/RAV direttamente dall’app e altro.

Ciò che offre Illimity Bank di così conveniente è altro. Invece di lasciare i soldi sul conto corrente, la banca digitale mette a disposizione di coloro che apriranno il conto corrente in questa pagina un conto deposito fino al 4% di interesse lordo.

Questo tasso viene conteggiato sulle somme che resteranno vincolate fino a 60 mesi. Ovviamente, non è obbligatorio questo periodo, in quanto si possono depositare soldi anche per periodi inferiori, partendo da un minimo di 6 mesi.

Quindi, invece di lasciare i propri risparmi sul conto corrente, meglio optare per questo conto deposito ottenendo in cambio degli interessi.

