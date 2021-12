Corsi di laurea IUL: online la nuova offerta formativa

L’Università Telematica IUL (ex Italian University Line) è un ateneo riconosciuto dal MIUR, il cui titolo ha lo stesso valore legale di quello conseguito in qualsiasi università tradizionale. Non prevede test d’ingresso e ammette, invece, il riconoscimento di crediti formativi da attività formativa o lavorativa per studenti provenienti da atenei pubblici o privati.

Tutta l’attività universitaria si svolge online (eccetto gli esami da svolgersi in sede – in questo periodo a causa della pandemia si stanno tenendo anch’essi online) su una piattaforma e-learning avanzata che si avvale del software Moodle, un open source sviluppato grazie alla collaborazione tra diversi atenei ed aziende.

L’interfaccia è user friendly e full responsive: semplice da utilizzare e disponibile per tutti coloro che hanno effettuato l’immatricolazione IUL. Attraverso la piattaforma puoi scaricare tutto il materiale per gli esami, prenotarti e metterti in contatto con la segreteria, oltre che con gli altri studenti e tutor. I docenti sono disponibili a qualsiasi tipo di chiarimento e tutto è fatto in modo da rendere semplici e veloci le procedure legate alla vita universitaria.

L'offerta formativa dell’Università Telematica IUL

I corsi di laurea online dell'Università IUL attivi per l’anno accademico in corso sono diversi e si articolano in piani di studio con materie differenti per ogni scelta. Si dividono in corsi di laurea triennale e specialistica e sono suddivisi in numerose aree tematiche.

Corsi di Laurea in Economia IUL

Tra i corsi di laurea online in Economia IUL ne offre uno complesso e strutturato che apre agli studenti le porte del mondo del lavoro:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Economia, Management e Mercati Internazionali Triennale [L-33]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Giurisprudenza IUL

Anche per i corsi di laurea online di Giurisprudenza IUL ha studiato un percorso – a ciclo unico – in grado di formare i futuri esperti forensi di domani:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Giurisprudenza Ciclo Unico [LMG-01]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Psicologia IUL

Nella vasta scelta di corsi di laurea online in Psicologia, quello della IUL è specificamente dedicato alle Risorse Umane, un indirizzo per cui c’è sempre più bisogno di professionisti:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze Psicologiche delle Risorse Umane, delle Organizzazioni e delle Imprese Triennale [L-24]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Scienze della Comunicazione IUL

Nel panorama dei corsi di laurea online in Scienze della Comunicazione, IUL propone un corso di laurea triennale avanzato con una specifica attenzione al digitale:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Comunicazione Innovativa, Multimediale e Digitale Triennale [L-20]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione IUL

Fra tutti i corsi di laurea online in Scienze della Formazione IUL è quello che offre un percorso più completo grazie alla sua suddivisione in laurea triennale e magistrale sullo stesso tema:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze e Tecniche dell’Educazione e dei Servizi per l’Infanzia Triennale [L-19]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente nella Formazione degli Adulti in Contesti Nazionali e Internazionali Magistrale [LM-57]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Scienze Motorie IUL

Infine va anche rilevato un corso in scienze motorie online che IUL articola in questo modo:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Scienze Motorie, Pratica e Gestione delle Attività Sportive Triennale [L-22]

Da € 2.500 a € 2.500 richiedi info Piano di Studi

Offerta Formativa IUL – Richiedi informazioni allo Sportello Orientamento

L’offerta formativa IUL è composta, come abbiamo potuto constatare, da molteplici corsi con piani di studio e modalità differenti: per maggiori informazioni ti invitiamo a contattare lo Sportello di Orientamento di AteneiOnline in grado, grazie ad un team di esperti, di indirizzarti assistendoti in tutte le fasi dell’immatricolazione.