Corsi di laurea Uninettuno: online la nuova offerta formativa

L’Università Telematica Uninettuno è tra le università online più longeve d’Italia: 20 anni dedicati alla formazione con una modalità di apprendimento rivoluzionaria consistente nell’erogare quasi totalmente i servizi a distanza.

Studenti provenienti da 128 Paesi diversi al mondo, un’offerta formativa multilingua che ruota intorno ai 6 pilastri delle aree formative a disposizione sulla nostra Penisola. Tutti gli iscritti hanno la possibilità di accedere ai materiali formativi tramite una piattaforma di e-learning risultato delle attività di ricerca del Consorzio Nettuno. Un modello organizzativo, psicopedagogico e didattico perfetto per chi vuole conseguire una laurea mentre lavora o si prende cura della sua famiglia.

Aule virtuali, aree dedicate, tutor e docenti sempre a disposizione: un percorso che mette al centro lo studente e che gli permette di ottenere risultati importanti nonostante lo scarso tempo a disposizione. Nessun test d’ingresso e un titolo che, non solo è riconosciuto dal Miur, ma che è anche apprezzato dalle aziende perché permette agli studenti di entrare velocemente nel mondo del lavoro e di apprendere nuove lingue.

La piattaforma Uninettuno è unica al mondo perché è progettata per tutti gli studenti che conoscano almeno una tra i seguenti idiomi: italiano, francese, inglese, greco o arabo. Anche i docenti che fanno parte del corpo formativo provengono da contesti internazionali e – in alcuni casi – fanno parte addirittura di Comitati Scientifici.

Uninettuno mette anche a disposizione degli studenti un virtual campus su Second Life: uno spazio dedicato alla fase ricreativa ma anche di confronto sui diversi percorsi e sulle materie da studiare. Si può interagire con il proprio avatar incontrando docenti e tutor, seguire videoconferenze e fare esercitazioni pratiche.

Per saperne di più e informarsi su una possibile immatricolazione

I Corsi di Laurea dell’Università Telematica Uninettuno

L’offerta formativa di Uninettuno è ristretta ma orientata e coinvolge le aree tematiche di: Comunicazione, Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Ingegneria e Beni Culturali. Tra tutti i corsi di laurea online, sono disponibili corsi di laurea triennale e magistrale Uninettuno. Nelle tabelle che seguiranno verranno elencati tutti gli indirizzi disponibili, suddivisi per area di studio, per permettere allo studente una scelta consapevole del proprio percorso di laurea.

Corsi di Laurea in Beni Culturali Uninettuno

I corsi di laurea online in Beni Culturali erogati dall'Uninettuno sono due ed entrambi triennali:

Nota: lo Sportello Orientamento di AteneiOnline può offrire assistenza in fase di iscrizione e nella richiesta di riconoscimento CFU, tariffe ridotte e agevolazioni finanziarie esclusive, solo per i corsi ad iscrizione agevolata.

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Beni Culturali (Operatore ed esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitali) Triennale [L-01]

Da € 1.900 a € 2.000 richiedi info Piano di Studi

Beni Culturali (Operatore ed esperto in Patrimoni e Paesaggi Culturali: linguaggi e codici della mediazione) Triennale [L-01]

Da € 1.900 a € 2.000 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea in Economia Uninettuno

I corsi di laurea online in Economia, invece, sono quattro triennali ed uno specialistico:

Corsi di Laurea in Giurisprudenza Uninettuno

Per i corsi di laurea online di Giurisprudenza, Uninettuno sceglie di proporre tre corsi di laurea breve:

Corsi di Laurea Online Corso Tipologia Classe Costo Iscrizione agevolata Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie (Diritto della Sicurezza sul Lavoro) Triennale [L-14]

Da € 1.900 a € 2.000 richiedi info Piano di Studi

Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle Nuove Tecnologie (Diritto della Società Digitale) Triennale [L-14]

Da € 1.900 a € 2.000 richiedi info Piano di Studi

Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie (Operatore Giuridico d'Impresa) Triennale [L-14]

Da € 1.900 a € 2.000 richiedi info Piano di Studi

Corsi di Laurea di Ingegneria Uninettuno

I corsi di laurea Online in Ingegneria sono generalmente molto difficili per gli studenti. Quelli online, però, risultano più accessibili. In Uninettuno puoi scegliere tra:

Corsi di Laurea in Psicologia Uninettuno

Tra i corsi di Laurea Online in Psicologia quelli di Uninettuno (uno triennale e tre magistrali) sono tra i più amati in Italia:

Corsi di Laurea di Scienze della Comunicazione Uninettuno

Scienze della comunicazione Online in Uninettuno prevede queste alternative:

