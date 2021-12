I corsi Domestika più venduti del 2021 a soli 9,90 euro

Domestika è uno dei servizi online migliori per acquistare corsi di vario genere incentrati sulla programmazione e l'utilizzo di software più avanzati. In occasione delle festività natalizie, ha quindi deciso di offrire tantissimi sconti sui corsi più venduti nel 2021, vendendoli a soli 9,90 euro. In questo articolo concentreremo l'attenzione solo sulla top tre, così da indirizzarvi immediatamente sulle offerte migliori a disposizione in materia di programmazione e introduzione ad Adobe Photoshop e Illustrator.

I corsi Domestika più venduti in offerta

Come anticipato nell'introduzione, i corsi Domestika in promozione a soli 9,90 euro sono diversi, ma noi soffermeremo la nostra attenzione soltanto sui primi tre, ovvero: Coding creativo: realizza visual con JavaScript, Introduzione ad Adobe Photoshop e Introduzione ad Adobe Illustrator. Prima di approfondire però, ci teniamo a precisare che non si tratterà di abbonamenti o sottoscrizioni. Quando si acquisterà uno qualsiasi dei corsi a disposizione, se ne avrà completo e illimitato accesso.

Il corso sul coding creativo permetterà a chiunque di imparare le basi della programmazione e, in particolare, ad animare e disegnare visual e testi utilizzando il codice. A tenere il corso sarà Bruno Imbrizi, che in 21 lezioni per un totale di 2 ore e 42 minuti, 5 file di risorse aggiuntive, 12 esercizi e un progetto finale riuscirà a rendere davvero semplice una pratica inizialmente complicata.

Il corso di introduzione a Photoshop tenuto da Carles Marsal sarà leggermente più lungo, in quanto includerà ben 50 lezioni divise in 5 corsi, 46 file di risorse aggiuntive 6 esercizi e anche l'accesso ad Adobe Photoshop.

Infine, il corso di introduzione a Illustrator tenuto da Aarón Martinez consentirà l'accesso ad un totale di 77 lezioni divise in 6 corsi, 31 file di risorse aggiuntive, 16 esercizi e accesso a Adobe Illustrator.

Tutti i corsi sono classificati come livello principiante, il che significa che anche chi non ha mai approfondito i diversi concetti illustrati potrà iniziare a studiarli e impararli a domare al meglio. L'audio di riproduzione non sarà purtroppo disponibili in italiano, ma si potranno comunque abilitare i sottotitoli così da capire bene l'intero contenuto delle lezioni. Alla fine di ogni corso si otterrà anche un certificato di completamento, il quale potrà anche essere eventualmente incluso nel proprio curriculum.