Cosa guardare oggi su Apple TV+? Ecco cosa c'è di nuovo

Scegliere Apple TV+ significa poter contare su una piattaforma di streaming in continuo aggiornamento e che, a differenza di altri servizi analoghi, punta forte sulla qualità dei suoi contenuti. Di conseguenza, il catalogo è ricco di vere e proprie perle da scoprire. Le ultime novità del servizio, inoltre, sono molto interessanti.

Ricordiamo che per accedere ad Apple TV+ è necessario attivare un abbonamento da 9,99 euro al mese (oppure avere un abbonamento Apple One). Per tutti i nuovi utenti c’è una prova gratuita di 7 giorni mentre per chi ha acquistato di recente un nuovo prodotto Apple (negli ultimi 90 giorni; sono compatibili con la promo gli iPhone, gli iPad, i Mac e le Apple TV) è possibile richiedere 3 mesi gratis.

Per verificare la disponibilità di una di queste promo e per accedere a tutto il catalogo di contenuti basta raggiungere Apple TV+ dal link qui di sotto.

Cosa guardare su Apple TV+ oggi

Apple TV+ è una piattaforma ricca di contenuti da scoprire. Tra i “must watch” da citare troviamo Silo e Scissione, due delle serie TV più interessanti degli ultimi anni. Da non perdere anche la commedia Ted Lasso, un altro dei pezzi forti del catalogo. Tra le migliori serie segnaliamo anche il thriller Slow Horses, con Gary Oldman, e la commedia The Studio. Un’altra serie molta interessante è Your Friends & Neighbors, con Jon Hamm.

Tra le ultime novità, invece, su Apple TV+ troviamo il film Fountain of Youth, diretto da Guy Ritchie e con un cast composto da John Krasinsky, Natalie Portman ed Eiza González.

Una delle serie del momento sulla piattaforma è, senza dubbio, Murderbot. Si tratta di una serie di fantascienza tratta dai romanzi di Martha Welss. Nel cast troviamo Alexander Skarsgård, Noma Dumezweni, David Dastmalchian e Sabrina Wu.

Da pochi giorni è disponibile Stick, con Owen Wilson. Si tratta di una serie ambientata nel mono del golf professionistico che racconta un’interessante storia di rivincita.

C’è poi Echo Valley, un nuovo thriller con Julianne Moore e Sydney Sweeney che sarà disponibile a partire dal 13 di giugno.

Tra le prossime uscite sulla piattaforma c’è anche la seconda stagione di The Buccaneers. Si tratta di una serie più interessanti del catalogo. I primi episodi arriveranno il 18 giugno.